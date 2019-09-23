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Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске

Рубрика: общество, культура

23.10.2019 08:01

фото SLAVASNOWSHOW

В Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников стартовало легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина; каждый найдёт что-то своё в представлении. 

Шоу, которое уже более 25 лет странствует по миру, впервые посетило Новосибирск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребёнком.

В шоу каждый найдёт что-то своё. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым жёлтым человечком в лохматых красных тапочках.

А у кого-то будут наворачиваться слёзы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слёз, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвётся восторгом в финале, не даст забыть и ещё долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.

Напоминаем, что шоу проходит с 22 по 25 октября в Новосибирске.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Дворца культуры железнодорожников.

Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777-50-47

Наличие билета для ребёнка обязательно!

Никита Минин

Теги: театр шоу афиша

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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