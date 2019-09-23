Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала года

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Почти 4,5 тысячи домов в Новосибирске подключили к газу с начала годаРубрика: общество
22.10.2019 18:15
Фото с сайта правительства Новосибирской области
В Новосибирской области продолжается газификация домовладений; в 2019 году к ресурсу были подключены более 4 тысяч новых объектов.
Газификация и обеспечение граждан чистой водой стали одними из основных направлений развития инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ региона. Эти работы ведутся в Новосибирской области рамках соответствующих государственных программ, утверждённых Правительством, — рассказал на пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики субъекта Денис Архипов.
По словам министра, всего в Новосибирской области по подпрограмме «Газификация», утверждённой правительством региона госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», газифицировано 123 693 домовладения, в том числе с начала 2019 года – 4 395.
"За девять месяцев 2019 года 189 граждан получили кредиты на газификацию жилья. Количество источников тепловой энергии, переведённых на природный газ, за девять месяцев текущего года составило – 151", — уточнил Денис Архипов.
Он также подчеркнул, что в целом на газификацию в Новосибирской области в 2019 году планируется направить более 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
Другим социально-значимым направлением развития инженерной инфраструктуры в сфере ЖКХ является обеспечение жителей чистой водой и повышение уровня надёжности водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».
За счёт средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в регионе реализуется подпрограмма «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства». Уже начаты работы по проектированию станций водоподготовки, реализация которых будет выполняться в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», национального проекта «Экология». Кроме того, в 2019 году утверждена региональная программа по повышению качества водоснабжения на территории Новосибирской области на период с 2019 по 2024 годы.
"Общий объём финансирования мероприятий по водоснабжению и водоотведению в рамках подпрограммам «Чистая вода» и «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году составляет порядка 984,9 млн рублей", — отметил министр.
Он также уточнил, что в субъекте будет реализован объект «Магистральный водовод г. Обь диаметром 500 мм протяжённостью 6,67 км». По подпрограмме «Чистая вода» в 2019 году предусмотрено строительство 18 модульных станций водоподготовки, 7 водозаборных скважин, строительство очистных сооружений в р.п. Сузун, а также разработка проектно-сметной документации по 6 объектам очистных канализационных сооружений. Уже сейчас начата разработка проектно-сметной документации по проектированию объектов водоподготовок в р.п. Сузун, р.п. Маслянино, г. Карасук, г. Тогучин, р.п. Ордынское, р.п. Коченево, р.п. Краснозёрское, с. Венгерово, с. Кыштовка, с. Усть-Тарка.
В ходе пресс-конференции Денис Архипов рассказал об объёме финансирования на модернизацию систем теплоснабжения Новосибирской области. В 2019 году на эти цели запланировано 321 миллиона рублей. Масштабные работы по установке 8 газовых котельных в рамках комплексной модернизации системы теплоснабжения будут проведены в г. Черепаново.
Финансовую поддержку в проведении модернизации оказывает государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Решение о предоставлении финансовой поддержки принято Правлением Фонда в сентябре, при этом 133 миллиона рублей уже поступили в Новосибирскую область.
Напомним, 21 октября стало известно, что власти Новосибирской области намерены добиться федерального финансирования для строительства станции метро "Спортивная".
Мария Машанова
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