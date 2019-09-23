Почти 50 тысяч человек стали участниками VII Фестиваля науки в Новосибирской области Nauka 0+

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Школьники, студенты и молодые специалисты стали частью фестиваля науки; торжественная церемония закрытия прошла 22 октября.

Почти 50 тысяч юных жителей Сибири посетили экскурсии, выставки и лекции в рамках Фестиваля науки Nauka 0+ в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Наша область уже в седьмой раз стала одной из центральных площадок Всероссийского фестиваля науки – это признание заслуг новосибирского научного, научно-образовательного, инновационного комплекса, заслуга нашего потенциала. Участники фестиваля продемонстрировали большой интерес к науке, а это значит, что у нашего региона есть перспективное будущее – не просто конкурировать с другими регионами нашей страны, а заявиться на более амбициозную цель – национальное научно-технологическое лидерство. Для этого у нас есть человеческий капитал – сегодняшние школьники, студенты, молодые специалисты и ученые, которым хочется совершать научные открытия», – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Жуков во время торжественной церемонии закрытия фестиваля.

В этом году фестиваль, организованный правительством Новосибирской области, был посвящён 150-летию открытия периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым. Всего в рамках фестиваля прошло около 250 мероприятий, включающих в себя дни открытых дверей, квесты, мастер-классы. Примечательно, что в этом году фестиваль охватил всю область благодаря выездным выставкам и лекциям.

Напомним, 21 октября стало известно, что правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная».