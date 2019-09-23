Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими

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Компания «Сибавтобан», занимавшаяся ремонтом Красного проспекта в Новосибирске, задолжала работникам более 80 миллионов рублей; с людьми рассчитались после вмешательства прокуратуры.

Почти 900 работников предприятия «Сибавтобан» с декабря 2018 года по март 2019 года не получали зарплату, компания задолжала людям более 83 миллионов рублей. После вмешательства надзорных органов сотрудники строительной организации увидели заработанные деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что работу «Сибавтобана» по погашению задолженности поставили на особый контроль. Руководителю внесено два представления об устранении нарушений, кроме того, в отношении генерального директора общества и юридического лица возбуждены административные дела в связи c нарушением трудового законодательства.



Однако задолженность была погашена лишь после того, как на гендиректора завели уголовное дело.

«Сибавтобан» выступал подрядчиком ремонта новосибирских дорог по федеральному проекту дорожного ремонта «Безопасные и качественные дороги», а также строил знаменитый Бугринский мост. В июне 2019 года стало известно, что в отношении компании начала процедура банкротства.

Напомним, 17 октября стало известно, что долги перед работниками в Новосибирской области превысили 50 миллионов рублей.