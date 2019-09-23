Погода в Новосибирске на 23 октября: серое небо с щепоткой снега

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Погода в Новосибирске на 23 октября: серое небо с щепоткой снегаРубрика: общество
23.10.2019 07:00
ФОТО PIXABAY.COM
Природа снова экономит на солнце для новосибирцев; на повестке дня — серое небо и немного снежинок.
Среда, 23 октября, не порадует жителей Новосибирска ни солнцем, ни снегом. Синоптики пообещали горожанам +1 градус днём и -1 ночью.
"Возможны небольшие осадки в виде снега", — отметили метеорологи. "Небольшие" — это около 1-2 миллиметра.
Ветер будет дуть юго-западный, от 4 до 6 метров в секунду, при этом влажность воздуха будет расти и к вечеру достигнет 74 %.
Мария Машанова
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