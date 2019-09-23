Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими
Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска
Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом
Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Приставы вытащили женщину из горящего дома в НовосибирскеРубрика: общество
22.10.2019 09:48
Фото с сайта ФССП
Двое сотрудников ФССП спасли женщину из пожара; после подвига они отправились на работу.
Сотрудники службы судебных приставов вызволили женщину из горящего дома в Железнодорожном районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчины шли на работу рано утром, когда начался пожар.
«Забежав во двор одноэтажного дома, один из сотрудников оперативно вызвал пожарных. Второй, заметив в одном из окон движущийся силуэт, незамедлительно бросился на поиски подручных средств, чтобы проникнуть в помещение. Однако в связи с тем, что входная дверь была затянута дымом, оставался единственный вход – через окно. Ребятам с трудом удалось разбить окно и помочь гражданке выбраться на улицу», – передает ведомство.
Фотография с сайта r54.fssprus.ru
Женщину удалось спасти до приезда пожарных. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. А приставы, как уточнили в пресс-службе, «отряхнули свои мундиры и пошли дальше исполнять свои служебные обязанности».
Напомним, накануне в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел жилой дом.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими
Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска
Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом
Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное