Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

Фото с сайта ФССП

Двое сотрудников ФССП спасли женщину из пожара; после подвига они отправились на работу.

Сотрудники службы судебных приставов вызволили женщину из горящего дома в Железнодорожном районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчины шли на работу рано утром, когда начался пожар.

«Забежав во двор одноэтажного дома, один из сотрудников оперативно вызвал пожарных. Второй, заметив в одном из окон движущийся силуэт, незамедлительно бросился на поиски подручных средств, чтобы проникнуть в помещение. Однако в связи с тем, что входная дверь была затянута дымом, оставался единственный вход – через окно. Ребятам с трудом удалось разбить окно и помочь гражданке выбраться на улицу», – передает ведомство.

Фотография с сайта r54.fssprus.ru

Женщину удалось спасти до приезда пожарных. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. А приставы, как уточнили в пресс-службе, «отряхнули свои мундиры и пошли дальше исполнять свои служебные обязанности».

Напомним, накануне в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел жилой дом.