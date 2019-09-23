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«Проклятое место»: пенсионерка разделила участь погибшей при разгрузке у магазина в Новосибирске

Рубрика: общество

22.10.2019 17:01

Фото Владислава Савченкова

Пожилая женщина оказалась под колесом сдавшей задним ходом «ГАЗели»; за три месяца до этого здесь произошла такая же трагедия.

Трагедия со смертью пешехода под колёсами грузовика, который ехал задним ходом, повторилась на том же самом месте в Новосибирске. Сегодня, 22 октября, в прокуратуре Кировского района сообщили о приговоре суда по аналогичному ДТП.

Инцидент произошёл днём 21 октября 2018 года у магазина «Монетка» на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Согласно материалам дела, опытный 35-летний водитель занимался отгрузкой товара в магазин и стал сдавать задним ходом на своей грузовой «ГАЗели». В этот момент на пути автомобиля оказалась 69-летняя пенсионерка. Пожилая женщина пыталась отойти от автомобиля, но не успела, и микроавтобус сбил женщину, переехав задним колесом.

В результате ДТП пенсионерка получила черепно-мозговую травму, тяжёлую травму живота и другие повреждения, от которых скончалась в больнице. 

«Суд учёл наличие двоих детей, отсутствие судимостей и положительные характеристики водителя – и назначил ему полтора года лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на два года. Мужчина полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Представители потерпевшей не заявляли исковых требований к водителю, приговор в законную силу не вступил», – прокомментировали в прокуратуре Кировского района.

За три месяца до трагедии на этом же месте случилось аналогичное ДТП – жертвой невнимательного водителя стала 21-летняя девушка. Водитель со стажем посмотрел в зеркала, но не заметил пешехода и дал задний ход. Буквально за доли секунды разговаривавшая по телефону девушка оказалась под задним колесом автомобиля, через полчаса врачи констатировали её смерть. Суд назначил виновнику такое же наказание – полтора года колонии-поселения с лишением прав на два года.

Напомним, 11 октября водитель получил четыре года за сбитого насмерть сына депутата в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: ДТП суд трагедии магазин

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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