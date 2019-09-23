Робот Николай из Новосибирска выступил в Сочи

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Робот Николай из Новосибирска выступил в СочиРубрика: общество
22.10.2019 18:02
фото прессс-службы правительства Новосибирской области
Николая показали на Всероссийском совете по развитию цифровой экономики; мероприятие прошло под руководством председателя совета Андрея Турчака.
В Сочи прошёл VII Всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее», на котором были представлены разработки Новосибирской области в сфере развития искусственного интеллекта. Гвоздём программы стал интеллектуальный робот Николай: быстро и без сбоев он отвечал на вопросы о статусе реальной заявки, размере госпошлины за выдачу загранпаспорта, времени работы филиала МФЦ. Презентацию провёл исполняющий обязанности министра Павел Жучков.
В рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики были представлены лучшие практики Новосибирской области. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение очередей и сокращение времени обслуживания граждан в МФЦ является одним из приоритетов в работе профильных органов власти Новосибирской области – министерства экономического развития и министерства цифрового развития и связи.
Робот Николай используется в МФЦ Новосибирской области с начала 2019 года. За это время он успел обслужить более 70 % звонков, уменьшил среднее время ожидания ответа и сократил продолжительность звонка в три раза. Николай взял на себя роль голосового помощника и консультанта. Также он в режиме реального времени может предоставлять справочную информацию. В случаях, если робот не может ответить на вопрос клиента, то звонок переводится на реального оператора-человека.
Вполне вероятно, что в скором времени, подобные роботы начнут работать и в других сферах.
Напомним, ранее стало известно, что в рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес».
Никита Минин
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