Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

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Рыжеволосую девушку-подростка ищут в НовосибирскеРубрика: общество
22.10.2019 09:07
Фото поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск»
Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» просят помощи в розыске пропавшей 16-летней Виктории Васильевой; девушка ушла из дома 12 октября.
Больше недели в Новосибирске не могут найти 16-летнюю Викторию Васильеву. О её розыске объявили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».
Девушке на вид 16 лет. Её рост 170 сантиметров, телосложение плотное. У Виктории длинные рыжие волосы и голубые глаза.
Была одета в красно-сине-серое пальто, синие джинсы, красно-белые кроссовки. Вместо кроссовок может быть обута в чёрные короткие сапоги.
Если вам известно местонахождение Виктории, пожалуйста, позвоните по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.
Напомним, 21 октября пропал семнадцатилетний Михаил Викат.
Анатолий Якимов
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