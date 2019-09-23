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Рубрика: общество

22.10.2019 09:07

Фото поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск»

Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» просят помощи в розыске пропавшей 16-летней Виктории Васильевой; девушка ушла из дома 12 октября.

Больше недели в Новосибирске не могут найти 16-летнюю Викторию Васильеву. О её розыске объявили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Девушке на вид 16 лет. Её рост 170 сантиметров, телосложение плотное. У Виктории длинные рыжие волосы и голубые глаза.

Была одета в красно-сине-серое пальто, синие джинсы, красно-белые кроссовки. Вместо кроссовок может быть обута в чёрные короткие сапоги.

Если вам известно местонахождение Виктории, пожалуйста, позвоните по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Напомним, 21 октября пропал семнадцатилетний Михаил Викат. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Лиза Алерт розыск Новосибирск

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Труп женщины обнаружили после пожара на складе в Новосибирске

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сегодня 12:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии в Красноярске

сегодня 10:12 Хроника 0 Коммент.

Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом

сегодня 09:52 Хроника 0 Коммент.

Приставы вытащили женщину из горящего дома в Новосибирске

сегодня 09:48 Общество 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

сегодня 09:07 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы гордятся молодыми людьми

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

сегодня 07:51 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 22 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области намерено добиться федерального финансирования станции метро «Спортивная»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

вчера 20:37 Политика 0 Коммент.

Инновационное шоу Елены Темниковой состоится в Новосибирске

вчера 20:02 Афиша 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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