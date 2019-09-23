Рыжеволосую девушку-подростка ищут в Новосибирске

Фото поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск»

Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» просят помощи в розыске пропавшей 16-летней Виктории Васильевой; девушка ушла из дома 12 октября.

Больше недели в Новосибирске не могут найти 16-летнюю Викторию Васильеву. О её розыске объявили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Девушке на вид 16 лет. Её рост 170 сантиметров, телосложение плотное. У Виктории длинные рыжие волосы и голубые глаза.

Была одета в красно-сине-серое пальто, синие джинсы, красно-белые кроссовки. Вместо кроссовок может быть обута в чёрные короткие сапоги.

Если вам известно местонахождение Виктории, пожалуйста, позвоните по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Напомним, 21 октября пропал семнадцатилетний Михаил Викат.