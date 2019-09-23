Сибиряк нарисовал плакаты на тему захоронения ядерных отходов рядом с Красноярском

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Сибиряк нарисовал плакаты на тему захоронения ядерных отходов рядом с КрасноярскомРубрика: общество, культура
23.10.2019 07:46
фото Виктора Каплуна
Известный красноярский художник нарисовал картины, посвящённые стройке могильника для опасных отходов; он выложил их в сеть, чтобы как можно больше людей увидели его работы.
Молодой художник Виктор Каплун нарисовал серию плакатов, затрагивающих тему захоронения ядерных отходов в нескольких десятках километров от Красноярска. Свои «жуткие» работы он выложил в социальной сети Instagram, чтобы привлечь внимание людей к этой проблеме.
На одном из рисунков изображён ребёнок, который пережил радиоактивное заражение: «Я бы хотел родиться не в Сибири…»
На другом плакате можно увидеть следы зверей-мутантов, изменившихся после употребления в пищу опасных отходов. На последнем изображён мужчина в противогазе, в котором есть отверстия для трёх глаз.
«Я никогда не создавал ничего в такой форме — плакат для меня — это новый вид искусства. Но я считаю, что любое искусство должно отражать проблемы в обществе и должно на них указывать, как минимум. Поэтому я сделал исключение из правил на этот раз. Я вдохновлялся как плакатами советской эпохи, которые были очень мощными по композиции и исполнению, так и современными работами», — пишет Виктор.
Напомним, в конце сентября стало известно, что картина «Купеческая дочь» от известной художницы появится на фасаде здания в Новосибирске.
Никита Минин
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