Сибиряков приглашают жаловаться на сотрудников таможни

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Сибиряков приглашают жаловаться на сотрудников таможниРубрика: общество
22.10.2019 15:12
фото с сайта voenpro.ru
В Сибирском таможенном управлении пройдёт традиционная акция «На что жалуетесь?»; обратившимся гражданам помогут составить претензии и разъяснят их права.
Акция «На что жалуетесь?» проходит каждый год. В пресс-службе ведомства сообщили, что в этот раз за советом, помощью и поддержкой жители Новосибирска смогут обратиться с 23 по 24 октября.
В Сибирском таможенном управлении в эти дни на вопросы ответят действующие сотрудники. Они разъяснят порядок обжалования действий или бездействия работников таможенных органов.
Обратившиеся смогут задать интересующие вопросы, потребовать пересмотра уже вынесенных решений, получить консультацию по обжалованию, помощь в составлении жалобы и информацию по порядку её рассмотрения.
Часы работы Сибирского таможенного управления: с 8:30 до 17:30 (пятница: с 8:30 до 16:30), обед с 13:00 до 13:48.
Телефоны для справок: 8 (383) 319-91-20, 8 (383) 319-92-40, 8 (383) 319-92-13, 8 (383) 319-91-13
Напомним, 9 сентября Сиб.фм писал о задержании «скрипки Страдивари» на таможне в Новосибирске.
Алёна Коврова
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