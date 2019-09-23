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Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре

Рубрика: общество

22.10.2019 05:05

фото с сайта wikipedia.org

Аэропорт Толмачёво подвёл итоги операционной деятельности за 9 месяцев 2019 года; один из показателей – направления, по которым чаще летают пассажиры.

За 9 месяцев этого года в аэропорту Толмачёво обслужили чуть более 1,3 миллиона пассажиров на международных воздушных линиях. Только в сентябре услугами международного терминала воспользовались почти 166 тысяч человек.

5. Санья

Санья – город-курорт на юге острова Хайнань, одноимённой провинции Китая. В летнее время из Новосибирска сюда выполняется еженедельно по четыре рейса: два – авиакомпанией NordStar по вторникам и четвергам, и два – I-Fly по вторникам и пятницам. В зимнем расписании останутся только рейсы NordStar. Время в пути – 6 часов 30 минут. Нужна виза. Если Санью использовать в качестве транзитного аэропорта для перелёта в третью страну, можно получить транзитную визу сроком до 144 часов.

Туристов в Санье ждёт райский берег с жёлтым песком и прозрачной морской водой. Множество комфортных отелей и хороших ресторанов, а также интересные достопримечательности. Одна из них – 108-метровая статуя богини Гуаньинь. Её хорошо видно с борта самолёта, идущего на посадку. Также туристам предлагают посетить горячие источники, остров обезьян, различные пляжи. А вот шопинг на острове в основном представлен сувенирами и пляжной одеждой.

4. Камрань

Камрань – город во Вьетнаме, являющийся воздушными воротами для большинства курортов, один из которых – Нячанг. Когда-то это была рыбацкая деревня, сегодня же это один из самых быстро растущих курортов. Из Толмачёво в Камрань выполняются регулярные рейсы авиакомпанией S7 два раза в неделю. С середины декабря частота увеличится до четырёх. Время в пути – 7 часов 45 минут. Также выполняются чартерные рейсы авиакомпаниями AzurAir, Royal Flight, Pegasus Flex и Nordwind Airlines. Виза не нужна, если пребывание во Вьетнаме составит 15 суток.

Самое известное место в Нячанге – остров Винпёрл. Здесь расположено несколько отелей класса люкс, а также большой парк развлечений с зоопарком, океанариумом, аквапарком и лунапарком, а также садом цветов, ботаническим садом. Чтобы посетить все аттракционы и достопримечательности острова, нужно по меньшей мере два-три дня. Добраться на остров можно по канатной дороге или на катере. Также в городе сохранилась архитектура со времён французской колонии. Рядом с Нячангом много интересных памятников природы.

3. Ларнака

Ларнака – город на Кипре, где расположен крупнейший аэропорт острова. Ежедневно в летний период сюда из  Новосибирска выполняется три рейса – два авиакомпании S7 и один – «России». Время в пути – 6 часов 40 минут. Виза нужна. Оформляется онлайн.

На острове много интересных достопримечательностей, однако основными туристы называют морской пляж и различные храмы. Для православных главный храм – церковь Святого Лазаря. Она была построена в IX веке. Для мусульман – мечеть Хала Султан Текке. Для любителей истории на острове расположен замок Ларнаки, который был построен турками в 1625 году. Кроме того здесь есть древнейшие археологические раскопки Китиона.

В 1993 году Ларнака и Новосибирск стали городами-побратимами.

2. Пекин

Пекин – столица Китая. Из Новосибирска сюда выполняет регулярные рейсы авиакомпания S7. Летом – ежедневно, в зимнем расписании шесть раз в неделю. Время в пути – 4 часа 25 минут. Нужна виза. Если Пекин использовать в качестве транзитного аэропорта для перелёта в третью страну, можно получить транзитную визу сроком до 144 часов.

Основные достопримечательности – Запретный город, Площадь Тяньаньмэнь, Дом народных собраний, множество музеев, Летний дворец, старая пекинская обсерватория и другие. В Пекине расположено множество храмов, парков и садов. Много объектов было построено к летней олимпиаде 2008 года, а сейчас строится к летней 2022 года. Из Пекина можно съездить на участок Великой китайской стены, а также на побережье Жёлтого моря.

1. Анталья

Анталья – курортный город на юге Турции. В летнее время из Новосибирска сюда летало по несколько чартерных рейсов в день. Время в пути 6 часов 20 минут. Виза не нужна.

В Турцию ездят в основном за пляжным отдыхом. Тем не менее, здесь есть несколько достопримечательностей. Например, Дюденские водопады – каскад из нескольких водопадов на реке Дюден. При этом в верхний парк вход платный, а в нижний – бесплатный. В парках оборудованы места для наблюдения живописных панорам, а также расположены рестораны и кафе. В городе очень много исторических мест: дом-музей Ататюрка, мечеть Муратпаша, минарет Йивли, мечеть Искеле, Адриановы ворота, башня Хыдырлык, часовая башня. Также проводятся различные мероприятия: кинофестиваль «Золотой апельсин», международный фестиваль скульптур из песка, футбольные и гандбольные матчи в комплексе Antalya Arena, театрализованные представления в театре Аспендоса, ежегодное первенство по национальной борьбе в масле.

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво авиация Новосибирск топ-5

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