Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким транспортным налогом

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Налоговики рассказали, кому в Новосибирске предстоит заплатить самый большой транспортный налог; начисленные суммы помогли вычислить владельцев самых дорогих иномарок.

Самый дорогой автомобиль в мире, по версии издания «Автоэксперт», — французский мегакар Bugatti Centodieci. Его цена немыслима для среднестатистического российского покупателя – 9 миллионов долларов, что в пересчёте на «деревянные» — около 500 миллионов. Таких авто на улицах столицы Сибири не встретить.

Однако новосибирцы всё же могут удивлять. Полмиллиарда за машину пока никто не заплатил, тем не менее автомобильный ряд дорогих машин пополняется.

Согласно отчёту налоговой службы, нескромных автовладельцев в Новосибирске – 54 человека. Опираясь на предоставленные данные, мы составили топ-5 самых дорогих машин города.

Пятое место – не каен, но порше

На улицах города можно встретить автомобиль Porsche 911 Turbo S, 2015 года выпуска. Мощность двигателя этой прекрасной машины — 560 лошадиных сил, а средняя стоимость колеблется от 5 до 10 миллионов рублей. За содержание этого автомобиля владелец заплатил 168 тысяч транспортного налога.

Четвёртое место – легендарный «бумер» уже не тот

Представитель нового поколения BMW 7 серии — BMW M760Li xDrive, занял четвертую позицию. Согласно заявке производителя, автомобиль «отличается поражающей мощностью, огромным крутящим моментом и непревзойдённой плавностью работы».

Такой красавец обойдётся обладателю в 5-10 миллионов рублей. Новосибирский водитель не только приобрёл этот автомобиль, но и заплатит за него транспортный налог – 182 тысячи рублей.

Третье место – земной скиталец

Мощный внедорожник Land Rover Range Rover 2016 года потеснил своих именитых собратьев и занял третье место в рейтинге. Специалисты оценивают автомобиль, название которого в переводе на русский звучит как «земной скиталец», в 10-15 млн руб. Налоговая служба обязала заплатить владельца 229 тысяч рублей транспортного налога.

Второе место — не по-семейному быстрый

Красавец Mercedes-Benz GLS 63 AMG может и в гонках участвовать, и семью возить – об этом заявляет производитель. Стоимость автомобиля, занявшего почётное второе место, может достигать 15 миллионов рублей. Согласно отчёту, владелец заплатит за автомобиль 263 тысячи рублей налогов.

Первое место

Первую позицию рейтинга уверенно занял Bentley Bentayga 2016 года выпуска. Цена иномарки — около 15 миллионов рублей. Категорически много, зато — 608 "лошадей". Счастливый обладатель этого красавца заплатит 273 тысячи рублей транспортного налога.

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