Тракторист без водительских прав погиб в ДТП под Новосибирском

фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Искитимском районе погиб тракторист; инцидент произошёл во время заготовки древесины.

В Новосибирской области вблизи села Усть-Чём погиб водитель трактора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Правоохранители установили, что в 18:00 21 октября 57-летний мужчина, не имея водительских прав, управлял транспортным средством МТЗ-50 «Беларусь». При производстве работ по заготовке древесины сибиряк допустил опрокидывание трактора. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 21 октября беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске.