Труп женщины обнаружили после пожара на складе в Новосибирске

Фото ГУ МЧС НСО

Спасатели нашли тело после разбора завалов; ранее администрация склада сообщала, что все сотрудники эвакуировались.

Тело женщины обнаружили на территории сгоревших складов на улице Королёва в Новосибирске. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. Следователи проводят доследственную проверку, по её результатам примут процессуальное решение, добавили в ведомстве. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области Сиб.фм сообщали, что администрация заявила об эвакуации всех сотрудников. На месте происшествия работали 72 человека личного состава, 18 единиц техники. Среди них 13 автоцистерн и пожарный поезд. Спасатели отчитались о локализации возгорания накануне около 20:00.

Пожар на улице Королёва начался в понедельник, 21 октября, около 17:00.

Как сообщает пресс-служба МЧС, причиной стремительного распространения огня могло стать позднее оповещение о возгорании.

«Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли. Первые пожарные расчёты прибыли к месту в течение 3 минут. Администрация объекта сообщила МЧС, что все рабочие из здания эвакуировались», – добавили в пресс-службе.

На месте работают следователи для выяснения всех обстоятельств гибели женщины.

Напомним, 20 октября в Новосибирске в пожаре погибли четыре человека.