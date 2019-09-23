Автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии в Красноярске

фото со страницы группы «ЧП Красноярск»

Из-за прорыва трубы в Красноярске несколько автомобилей провалились под землю; обошлось без человеческих жертв.

Инцидент произошёл минувшей ночью в 03:00 на пересечении улиц Мичурина и Волгоградской, об этом сообщили в группе «ЧП Красноярск» в социальной сети ВКонтакте.

Сотрудники коммунальных служб приступили к устранению аварии и отметили, что во время ЧП люди не пострадали.

Прорыв трубы горячего водоснабжения стал причиной отключения воды в близлежащих домах.

Также сотрудники ГИБДД отметили, что устранение аварии стало причиной утренних пробок в указанном районе.

Напомним, 21 октября Сиб.фм писал о дыре, образовавшейся в тротуаре Новосибирска.