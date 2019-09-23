В рамках нацпроекта в Новосибирске впервые пройдёт форум «Мой бизнес»

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Центр инфраструктуры поддержки предпринимательства откроется в регионе в начале 2020 года; форум «Мой бизнес» пройдёт 2 ноября при поддержке правительства области.

В Новосибирской области при поддержке правительства региона впервые пройдёт форум для предпринимателей «Мой бизнес». А уже в 2020 году в рамках национального проекта в области появится центр поддержки предпринимательства.

«Одним из важных мероприятий, реализуемых в рамках нацпроекта, является создание в начале 2020 года в регионе Центра "Мой бизнес", который объединит в себе инфраструктуру поддержки предпринимательства. Это должно значительно облегчить субъектам малого и среднего предпринимательства доступ к информационному полю и к мерам поддержки, уплотнить сотрудничество с бизнес-сообществами, а также разработать эффективное использование инструментов обратной связи, которые позволят власти своевременно улавливать тенденции в бизнесе», – отметила заместитель начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального минпромторга Ирина Турчак.

По словам Ирины Турчак, в настоящее время в Новосибирской области действует 142,7 тысячи малых предприятий, оборот которых равняется 1,7 триллиона рублей. Правительство региона всячески поддерживает МСП: выделяет субсидии на возмещение затрат в сфере бытового обслуживания, по договорам лизинга, на приобретение оборудования и проводит мастер-классы и семинары, чтобы воодушевить новосибирцев начать своё дело.

На форуме для начинающих предпринимателей «Мой бизнес», который пройдёт впервые в Новосибирске 2 ноября, выступят известные спикеры:

«Они затронут насущные темы: построение модели бизнеса, общение с клиентами и персоналом, выстраивание политики в соцсетях», – подчеркнул вице-президент бизнес-школы «Синергия» (оператор федерального проекта «Популяризация предпринимательства») Юрий Мурадов.

Напомним, 21 октября стало известно, что за коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц.