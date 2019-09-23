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АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

Рубрика: общество

30.10.2019 08:08

фото предоставлено АО «РЭС»

Одним из ключевых приоритетов системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области – АО «РЭС» – является качество отпускаемой электрической энергии; сейчас на предприятии организован процесс управления им.

Ежегодно реализуется целый комплекс мероприятий: ведутся строительство и реконструкция электрических сетей, подстанций на территории всей области в рамках инвестиционной и ремонтной программ, выполняется работа по сертификации вводимых в эксплуатацию распределительных электрических сетей и плановый инспекционный контроль действующих центров питания. При этом особое внимание в АО «РЭС» уделяется выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии, что позволяет снизить нагрузку на электрические сети до расчётного уровня и в итоге оказывает положительное влияние на качество поставляемой потребителям электроэнергии.

Недобросовестные потребители, осуществляющие самовольное подключение или вмешательство в работу приборов учёта в попытках получить сомнительную экономию, превышают допустимую мощность потребления электроэнергии и перегружают сеть, что нарушает требуемый режим её работы. В результате таких противоправных действий электрическая энергия низкого качества поступает ко всем потребителям данного района электрических сетей.

В итоге к энергетикам периодически обращаются жители индивидуальных жилых домов, столкнувшиеся с проблемой некорректной работы бытовых электроприборов и освещения вследствие отклонения показателей качества электрической энергии от установленных ГОСТ значений. Потребители сообщают, что «лампочки "мигают", стиральная машина не крутит барабан, а чайник кипятит воду очень долго», зачастую не подозревая о том, что это последствия «предприимчивости» их соседей. По каждому такому обращению АО «РЭС» проводит проверку и, при необходимости, принимает меры.

Так, например, в Венгеровском районе Новосибирской области было зафиксировано обращение жителей, которые испытывали сложности с использованием бытовых приборов вследствие низкого уровня напряжения, особенно в зимний период. Причиной стало превышение потребляемой мощности одним из соседних домовладельцев, который для отопления жилища установил электрический котёл, превысив допустимую нагрузку, предусмотренную договором электроснабжения, практически в два раза. Сотрудниками Венгеровских РЭС филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети» были проведены необходимые измерения и обследования линии. По их результатам было принято решение установить данному потребителю специальный интеллектуальный прибор учёта электрической энергии, который позволяет ограничить потребляемую мощность. После выполнения данных мероприятий качество электроэнергии на данном участке стало соответствовать ГОСТу и обращений больше не поступало. В итоге «умный» счётчик позволил не только выявить правонарушение, но и защитить интересы добросовестных потребителей.

Всего с начала 2019 года в рамках выполнения комплексной программы по работе с потерями электрической энергии на территории Новосибирской области АО «РЭС» установлено 453 контрольных прибора учёта. Из них допущено в эксплуатацию в качестве расчётных 142 прибора учета, установленных на границе балансовой принадлежности.

Таким образом, комплекс реализуемых мероприятий, в том числе и установка интеллектуальных приборов учёта, позволяет исключить возможность неучтённого потребления электрической энергии и, соответственно, обеспечить стабильное качество электрической энергии. При этом нужно понимать, что последствия энерговоровства касаются всех без исключения потребителей Новосибирской области. От соблюдения законности потребления энергоресурсов каждым из нас зависит надёжность электроснабжения и качество электрической энергии во всём регионе.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

· позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
· заполните форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
· отправьте простое текстовое или фото/видеосообщение на номер +7 913 375–25–75 через WhatsApp или Viber.

Справка: jтличительной особенностью электроэнергии является неразрывность и практически полное совпадение во времени процессов производства, распределения и потребления. Так как производство электроэнергии возможно только в том случае, если предварительно обеспечено соединение генераторов энергии и её приёмников в единую электрическую схему, то каждая электрическая сеть проектируется на определённую величину нагрузки, которая определяется количеством «учтённых» потребителей и соответствием заявленной мощности подключаемой нагрузке. Нарушение указанной схемы ведёт к нарушению процесса передачи и распределения электрической энергии. Поэтому присоединение электроустановок потребителей к энергосистеме должно производиться только с разрешения сетевой организации и по её техническим условиям. А любое самовольное подключение энергопринимающих устройств (бездоговорное и безучётное потребление) ведёт к перегрузке сети и, соответственно, оказывает негативное влияние на качество электроснабжения не только бытовых потребителей, но социально значимых объектов – больниц, школ, детских садов и т. д.

Напомним, специалисты АО «РЭС» 25 сентября обратились к владельцам домов с газовым отоплением с призывом быть осторожнее при его использовании. 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область энергетика электричество

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