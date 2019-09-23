«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею

фото SLAVASNOWSHOW, Instagram

В Новосибирске стартовало «сНежное шоу» Славы Полунина. Пока дети смеялись над шутками, взрослые недоумённо переглядывались. Корреспондент Сиб.фм решил разобраться, что так смутило зрителей.

Вчера в Новосибирск приехало знаменитое «сНежное шоу» Славы Полунина. Полный зал, дети, яркие костюмы, надувные шары… и петля на шее? Сказочное представление с возрастным ограничение 6+ начинается с необычного номера, в котором на сцену выходит клоун с верёвкой, обмотанной вокруг горла. Внезапно он начинает тянуть за другой конец этой верёвки и вытягивает на сцену своего собрата. Дети смеются и хлопают в ладоши, а их родители тем временем сидят в шоке. Чтобы выяснить, как всё было на самом деле, редакция Сиб.фм решила узнать мнение зрителей о шоу:

«Зал был полный. Люди пришли со своими детьми. Нам шоу понравилось, но оно не такое однозначное. Там были весьма провокационные вещи: началось всё с того, что клоун вышел с верёвкой и надел её на шею. Это всех напрягло, так как в зале полно несовершеннолетних зрителей. Ещё были сцены, где клоун курит. Такое ребёнку показывать не стоит, я думаю», – поделилась Марина, которая пришла на представление со своими детьми.

Некоторые люди, посетившие шоу, также увидели там пропаганду алкоголизма. По словам зрителей, в одном из номеров клоун, находясь якобы в состоянии алкогольного опьянения, тянется к бутылке, в которой предположительно находится самогон. При этом стол и стул, на котором сидит персонаж, находятся под наклоном: как будто в сознании пьяного человека. Но взять желанный предмет он не может, потому что постоянно падает.

«Очень много интерактива со зрителями: их опутывали гигантской паутиной, поливали водой, посыпали снегом. Были гигантские шары, все пищали и были в восторге».

Тем не менее, взрослые оценили философский подтекст представления. Для кого-то оно стало лирическим воспоминанием о детстве и пронзительным рассказом об одиночестве маленького человека в огромном мире:

«Это очень странное шоу, там затрагивается много философских тем. Петля либо заканчивается ничем, либо накинута на другого клоуна, которого человек вытягивает и спасает. Либо петлёй можно найти кого-то, захватить как с помощью лассо и притянуть к себе.

Ещё до мурашек классическая сцена с пальто. С одной стороны, это очень забавная сцена, а с другой – она об ушедшем человеке и одиночестве. Дети были в восторге, а те, что постарше, постоянно спрашивали у родителей: «А это что значит?». Ещё во время шоу я поймала себя на мысли, что в жизни всё намного проще, чем кажется на первый взгляд. Клоуны строят корабль из кровати, палки и обыкновенных штор. Так и у нас всё необходимое для воплощения мечты находится под рукой», – поделилась своими впечатлениями Анна.

Это клоунада нового уровня. Хотя они и клоуны с этими носами и цветными волосами, всё очень тонко. Не могу объяснить точнее, это ощущение возвращения в детство. Не цирковое шоу, а искусство.

«А мне понравилась тема сновидений и мистики, детских страхов. Был такой номер, когда на сцену напустили туман. Сквозь него идёт клоун, а за спиной у него крылья. Это было жутко, похоже на смерть. Дети восхищаются тем, как это красиво, а мне было страшно. Шоу интересно взрослым из-за философского смысла, а детям из-за интерактивной составляющей, потому что постоянно летали шары, клоуны контактировали со зрителями. Ещё было прикольно, когда во время номера с телефонами клоун сказал: "Асисяй, это Новосибирск". Было приятно, что упомянули наш город в представлении», – отметила Катя, которая посетила «сНежное шоу» вместе со своими родителями.

В целом все согласны с тем, что это незабываемое представление: люди выходят из зала счастливые и весёлые. Спецэффекты, клоуны, музыкальное сопровождение – всё в шоу на высшем уровне. Представления в нашем городе запланированы до 25 октября.

Напомним, 22 октября первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Новосибирске.