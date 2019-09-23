Банда новосибирцев потрошила квартиры пенсионеров в соседнем регионе

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Банда новосибирцев потрошила квартиры пенсионеров в соседнем регионеРубрика: проиcшествия
23.10.2019 21:34
фото pixabay.com
Полиция Алтайского края задержала банду, которая специализировалась на разводе пенсионеров; все подозреваемые уроженцы Новосибирской области.
Полицейские Барнаула задержали банду, участники которой подозреваются в серии краж, совершённых у пенсионеров. В спецоперации участвовали бойцы ОМОН Росгвардии.
Все подозреваемые уроженцы Новосибирской области.
В поле зрения участников преступного сообщества попадали одинокие пенсионеры. Злоумышленники приходили в их дома с предложением приобрести различные товары. Действовали по одной схеме: когда пенсионер соглашался купить предложенное, тщательно следили, откуда он достаёт деньги. Потом один из участников группы отвлекал жертву, второй — обносил жилище, прихватывая не только деньги, но и другие материальные ценности. После этого продавцы спешно покидали квартиру.
Полиции уже известно о шести барнаульцах, которые стали жертвами злоумышленников. Ущерб, причинённый пенсионерам, оценивается в 700 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье “Кража”. Известно, что участники группы ранее судимы за аналогичные преступления.
Полиция устанавливает причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершённым в Алтайском крае.
Напомним, в начале июня квартирные воры попали на камеру наблюдения в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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