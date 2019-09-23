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Банда новосибирцев потрошила квартиры пенсионеров в соседнем регионе

Рубрика: проиcшествия

23.10.2019 21:34

фото pixabay.com

Полиция Алтайского края задержала банду, которая специализировалась на разводе пенсионеров; все подозреваемые уроженцы Новосибирской области. 

Полицейские Барнаула задержали банду, участники которой подозреваются в серии краж, совершённых у пенсионеров. В спецоперации участвовали бойцы ОМОН Росгвардии. 

Все подозреваемые уроженцы Новосибирской области.  

В поле зрения участников преступного сообщества попадали одинокие пенсионеры. Злоумышленники приходили в их дома с предложением приобрести различные товары. Действовали по одной схеме: когда пенсионер соглашался купить предложенное, тщательно следили, откуда он достаёт деньги. Потом один из участников группы отвлекал жертву, второй — обносил жилище, прихватывая не только деньги, но и другие материальные ценности. После этого продавцы спешно покидали квартиру. 

Полиции уже известно о шести барнаульцах, которые стали жертвами злоумышленников. Ущерб, причинённый пенсионерам, оценивается в 700 тысяч рублей. 

Возбуждены уголовные дела по статье “Кража”. Известно, что участники группы ранее судимы за аналогичные преступления.  

Полиция устанавливает причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершённым в Алтайском крае. 

Напомним, в начале июня квартирные воры попали на камеру наблюдения в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область пенсионеры Алтайский край воровство банда

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сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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