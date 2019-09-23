Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиков

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После снегопада улицы и дворы Бердска покрылись льдом; местные коммунальщики оказались не готовы к внезапно наступившей зиме, за что получили нагоняй от мэра.

Мэр Бердска Евгений Шестернин раскритиковал местные управляющие компании за то, что те оказались не готовы к последствиям осадков. После снегопада на прошлой неделе дворы оказались затянуты ледяной коркой, на которую жаловались жители. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн».

«Если не будет пескосоляной смеси на дорогах у подъездов, то мной будет написано письмо в жилищную инспекцию! Так содержать дворовые территории нельзя! УК не знали, что будет понижение температуры?! » – цитирует издание слова мэра.

Ситуацию в городе Шестернин назвал «из ряда вон выходящей».

«Не устраивает абсолютно – ни меня, ни жителей», – добавил градоначальник.

Сегодня «Бердск Онлайн» сообщил, что управляющие компании после взбучки мэра начали борьбу с гололёдом.

Напомним, 18 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что этой зимой в столице Сибири будут по-новому бороться с гололёдом.