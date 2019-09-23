Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиков

Лента новостейПредложить новость
Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок
«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею
Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные
Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей
В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту
Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров
Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей
ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Бердск затянуло ледяной коркой: мэр раскритиковал коммунальщиковРубрика: общество
23.10.2019 14:43
фото с сайта pixabay.com
После снегопада улицы и дворы Бердска покрылись льдом; местные коммунальщики оказались не готовы к внезапно наступившей зиме, за что получили нагоняй от мэра.
Мэр Бердска Евгений Шестернин раскритиковал местные управляющие компании за то, что те оказались не готовы к последствиям осадков. После снегопада на прошлой неделе дворы оказались затянуты ледяной коркой, на которую жаловались жители. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн».
«Если не будет пескосоляной смеси на дорогах у подъездов, то мной будет написано письмо в жилищную инспекцию! Так содержать дворовые территории нельзя! УК не знали, что будет понижение температуры?! » – цитирует издание слова мэра.
Ситуацию в городе Шестернин назвал «из ряда вон выходящей».
«Не устраивает абсолютно – ни меня, ни жителей», – добавил градоначальник.
Сегодня «Бердск Онлайн» сообщил, что управляющие компании после взбучки мэра начали борьбу с гололёдом.
Напомним, 18 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что этой зимой в столице Сибири будут по-новому бороться с гололёдом.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок
«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею
Фристайл на снежных склонах Шерегеша обещают устроить в ближайшие выходные
Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей
В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту
Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров
Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей
ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное