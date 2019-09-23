«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

скриншот с youtube-канала «Гараж 54»

Известные новосибирские автоблогеры канала «Гараж 54» обрезали «маршрутку»; на ярко-жёлтом «недоразумении» удалось проехать нескольким удивлённым пассажирам.

О том, как обрезали «ГАЗель» и потом вывозили её «в свет», автоблогеры рассказали на своём YouTube-канале.

Авторы эксперимента решили совместить приятное с приятным – посмотреть на реакцию жителей Новосибирска и покатать желающих по городу. К остановочным павильонам обрезанный автомобиль подъезжал, как полноценная маршрутка.

Необычный автомобиль люди воспринимали по-разному – смеялись, махали вслед, удивлённо застывали на месте и снимали происходящее на мобильный телефон.

Тем же, кто осмелился занять место в куцем транспорте, всё понравилось.

Автор преображения «ГАЗели» назвал свое изобретение «бешеной табуреткой» и признал, что эксперимент прошёл весело. Единственными недовольными на дорогах были водители полноценных маршруток – только они разглядели в мини-машине настоящего конкурента.

Далеко не все маршрутки поднимают настроение. В конце сентября Сиб.фм писал о ДТП в котором из-за маршрутки пострадал школьник.