«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

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«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам НовосибирскаРубрика: общество
23.10.2019 16:42
скриншот с youtube-канала «Гараж 54»
Известные новосибирские автоблогеры канала «Гараж 54» обрезали «маршрутку»; на ярко-жёлтом «недоразумении» удалось проехать нескольким удивлённым пассажирам.
О том, как обрезали «ГАЗель» и потом вывозили её «в свет», автоблогеры рассказали на своём YouTube-канале.
Авторы эксперимента решили совместить приятное с приятным – посмотреть на реакцию жителей Новосибирска и покатать желающих по городу. К остановочным павильонам обрезанный автомобиль подъезжал, как полноценная маршрутка.
Необычный автомобиль люди воспринимали по-разному – смеялись, махали вслед, удивлённо застывали на месте и снимали происходящее на мобильный телефон.
Тем же, кто осмелился занять место в куцем транспорте, всё понравилось.
Автор преображения «ГАЗели» назвал свое изобретение «бешеной табуреткой» и признал, что эксперимент прошёл весело. Единственными недовольными на дорогах были водители полноценных маршруток – только они разглядели в мини-машине настоящего конкурента.
Далеко не все маршрутки поднимают настроение. В конце сентября Сиб.фм писал о ДТП в котором из-за маршрутки пострадал школьник.
Алёна Коврова
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