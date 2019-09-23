Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

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Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезниРубрика: общество
23.10.2019 18:52
Фото с сайте Законодательного Собрания Новосибирской области
Депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Вандакуров умер после тяжёлой продолжительной болезни; прощание с ним назначено на 25 октября.
Член новосибирского парламента, бывший гендиректор завода "Искра" Анатолий Вандакуров умер сегодня, 23 октября, на 58 году жизни. Народный избранник перенёс долгую и тяжёлую болезнь. Об этом сообщается на сайте Заксобрания области.
Во время работы парламенте Анатолий Вандакуров был членом самого сложного комитета – по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. По словам коллег, к этой своей работе он относился максимально серьёзно, как ко всему, чем занимался.
Среди наград Анатолия Николаевича – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетный знак Законодательного Собрания Новосибирской области, Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание».
"Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Вандакурова. Светлая память об Анатолии Николаевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал вместе с этим замечательным человеком", — говорится на сайте законодательного органа.
Церемония прощания с Анатолием Вандакуровым состоится 25 октября с 12:00 до 12:30 по адресу: ул. Кропоткина, 112.
Мария Машанова
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