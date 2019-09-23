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Дом, из-за которого в Новосибирске голодали обманутые дольщики, могут снести «под ноль»Рубрика: общество
23.10.2019 11:41
Фото из архива Сиб.фм
Многоквартирный дом в ЖК «Новомарусино» могут снести, если экспертиза выявит нарушения при строительстве; оценку качества работ проведут за счёт областного бюджета.
Для высотки в жилищном комплексе «Новомарусино», из-за которой в Новосибирске два дня голодали обманутые дольщики, проведут дополнительную экспертизу. Она позволит выяснить, достраивать здание или, ввиду допущенных при ведении работ нарушений, объект придётся сносить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который принимал участие в совещании по проблемам долевого строительства.
По словам главы региона, экспертиза будет проводиться за счёт средств регионального бюджета.
На совещании под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло также прозвучало, что в ЖК «Новомарусино» около 600 обманутых дольщиков. Эти люди уже несколько лет ждут новоселья, тогда как компания-застройщик признана банкротом.
Участники долевого строительства 11 октября устроили голодовку под окнами правительства Новосибирской области, чтобы привлечь внимание к своей проблеме – люди двое суток, несмотря на непогоду, сидели на лавочках и даже ночевали на улице. В итоге двоих человек увели на скорой.
Напомним, в сентябре стало известно о создании в Новосибирске Фонда защиты прав дольщиков.
Мария Машанова
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