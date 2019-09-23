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Едят помёт, чтобы выжить: жители Бердска рассказали об издевательствах живодёров над собаками

Рубрика: проиcшествия

23.10.2019 11:49

фото с сайта «Курьер.Среда.Бердск»

Жители Бердска готовы пойти на преступление, лишь бы не видеть, как человек издевается над животными; две овчарки вынуждены есть свой помёт, чтобы не умереть от голода.

О немыслимой жестокости и безответственности зоозащитникам и журналистам издания «Курьер.Среда.Бердск» рассказали жители улицы Римского-Корсакова в Бердске. 

На территории частного подворья на длинных цепях сидят две немецкие овчарки. Их существование трудно назвать полноценной жизнью – животные сильно истощены.

Очевидцы рассказывают, что никогда не видели у собак еды, а летом даже вода для овчарок – роскошь, миски всегда пусты и перевёрнуты, а четвероногие еле передвигаются по отведённой им территории, высунув языки.

Семья, на содержании которой находятся собаки, не общается с соседями и не выходит на контакт. 

Сегодня овчарки уже волочат задние лапы и даже не лают на незваных гостей. 

«Они живы лишь за счёт того, что едят свой помёт!» – рассказывают соседи.

Обратившиеся за помощью жители улицы Римского-Корсакова хотят, чтобы кошмар закончился, и у двух овчарок, проживающих по соседству, появился нормальный хозяин.

Зоозащитники в описанной ситуации бессильны. По закону отобрать питомцев у владельца никто не может – это собственность хозяина. Полиция без доказательств жестокого обращения с животными заявлений не принимает.

А пока соседи изредка подкармливают исхудавших собак. Зоозащитники же не исключают вероятности, что однажды животных просто украдут добрые люди. 

Напомним, в октябре в Новосибирске начался суд над живодёром, задушившим собаку Шанти в лифте жилого дома.

 

Алёна Коврова

Теги: Бердск Новосибирская область зоозащитники голод овчарки

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