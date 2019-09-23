ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера

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ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренераРубрика: общество, спорт
23.10.2019 12:35
Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"
На сайте Матч.ТВ появилась новость о том, что главный тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов и спортивный директор – заместитель генерального директора клуба Олег Флегонтов — уходят в отставку; информация не подтвердилась.
Информацию об увольнении двух руководителей ФК «Новосибирск» назвали не достоверной.
По словам пресс-атташе клуба Дмитрия Кондратьева, распространение подобного рода новостей он связывает с заинтересованностью того или иного участника «информационной войны» в решении проблем.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что с главным тренером ФК «Новосибирск» Игорем Чугайновым и спортивным директором – заместителем генерального директора клуба Олегом Флегонтовым разрывают контракт.
«Ориентировочно в декабре будет проходить заседание наблюдательного совета, на котором, возможно, будет подниматься кадровый вопрос», — сообщил Дмитрий Кондратьев.
Он отметил, что говорить об увольнении ключевых специалистов из клуба преждевременно.
Напомним, 22 октября стало известно, как отдыхает игрок ФК «Новосибирск» Дмитрий Большунов в Доминиканской республике.
Анатолий Якимов
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