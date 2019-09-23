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ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера

Рубрика: общество, спорт

23.10.2019 12:35

Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"

На сайте Матч.ТВ появилась новость о том, что главный тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов и спортивный директор – заместитель генерального директора клуба Олег Флегонтов — уходят в отставку; информация не подтвердилась. 

Информацию об увольнении двух руководителей ФК «Новосибирск» назвали не достоверной.

По словам пресс-атташе клуба Дмитрия Кондратьева, распространение подобного рода новостей он связывает с заинтересованностью того или иного участника «информационной войны» в решении проблем.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что с главным тренером ФК «Новосибирск» Игорем Чугайновым и спортивным директором – заместителем генерального директора клуба Олегом Флегонтовым разрывают контракт.

«Ориентировочно в декабре будет проходить заседание наблюдательного совета, на котором, возможно, будет подниматься кадровый вопрос», — сообщил Дмитрий Кондратьев.

Он отметил, что говорить об увольнении ключевых специалистов из клуба преждевременно.

Напомним, 22 октября стало известно, как отдыхает игрок ФК «Новосибирск» Дмитрий Большунов в Доминиканской республике.

Анатолий Якимов

Теги: футбол фк "Новосибирск"

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Предложить новость

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сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил восьмилетнюю школьницу в Новосибирске

сегодня 12:35 Хроника 0 Коммент.

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Власти Новосибирска рассказали, как распорядятся выросшими доходами городской казны

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сегодня 11:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Клиника Мешалкина откроет отделение реабилитации под Новосибирском

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

Неотложка увезла участников жёсткой аварии под Бердском

сегодня 11:09 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инноваций

сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Пьяный сибиряк облил бензином и поджёг свою девушку

сегодня 09:29 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 15-летнего подростка разыскивают шесть дней

сегодня 08:57 Хроника 0 Коммент.

Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком

сегодня 08:30 Хроника 0 Коммент.

На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей

сегодня 08:12 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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