Годовалая девочка в Новосибирске оказалась одна в квартире за заблокированной дверью

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Ребёнок остался один в квартире в то время, как входная дверь в помещение заблокировалась; родители вызвали спасателей.

Девочка 2018 года рождения оказалась одна в квартире в Кировском районе Новосибирска. Мать не могла попасть домой из-за поломки двери. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 22:13 вечера. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".

Прибывшие специалисты помогли родителям открыть дверь. Спасательная операция заняла не больше десяти минут.

В итоге девочка передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее спасатели МАСС помогли двум молодым людям выбраться из застрявшего лифта в Новосибирске.