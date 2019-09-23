Годовалая девочка в Новосибирске оказалась одна в квартире за заблокированной дверью

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Годовалая девочка в Новосибирске оказалась одна в квартире за заблокированной дверьюРубрика: проиcшествия
23.10.2019 20:35
ФОТО PIXABAY.COM
Ребёнок остался один в квартире в то время, как входная дверь в помещение заблокировалась; родители вызвали спасателей.
Девочка 2018 года рождения оказалась одна в квартире в Кировском районе Новосибирска. Мать не могла попасть домой из-за поломки двери. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 22:13 вечера. Об этом сообщается в группе "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".
Прибывшие специалисты помогли родителям открыть дверь. Спасательная операция заняла не больше десяти минут.
В итоге девочка передана родителям. В медицинской помощи она не нуждалась.
Ранее спасатели МАСС помогли двум молодым людям выбраться из застрявшего лифта в Новосибирске.
Мария Машанова
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