Худощавый школьник пропал в Новосибирской области

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Худощавый школьник пропал в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
23.10.2019 10:05
фото поискового отряда «Лиза Алерт»
Подросток утром пошёл в школу, но домой так и не вернулся; о его местонахождении ничего не известно с 22 октября.
В Бердске родители разыскивают 14-летнего Евгения Шуршилина. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
22 октября мальчик пошёл в школу, но так до неё и не дошёл. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, штаны болотного цвета, чёрные ботинки и серую шапку. При себе имел рюкзак.
Рост Евгения примерно 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
Если вам что-то станет известно о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Напомним, ранее подросток исчез в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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