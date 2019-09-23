Худощавый школьник пропал в Новосибирской области

фото поискового отряда «Лиза Алерт»

Подросток утром пошёл в школу, но домой так и не вернулся; о его местонахождении ничего не известно с 22 октября.

В Бердске родители разыскивают 14-летнего Евгения Шуршилина. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

22 октября мальчик пошёл в школу, но так до неё и не дошёл. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, штаны болотного цвета, чёрные ботинки и серую шапку. При себе имел рюкзак.

Рост Евгения примерно 170 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Если вам что-то станет известно о его местонахождении, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Напомним, ранее подросток исчез в Новосибирске.