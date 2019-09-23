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Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

Рубрика: общество

23.10.2019 14:52

фото из группы «Интересный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Военная телестанция «Орбита» получит вторую жизнь; разрушенное здание в парке «Бугринская роща» отреставрируют для туристов.

Ветшающую военную телестанцию «Орбита» вместе с большой спутниковой тарелкой несколько лет назад взяла на баланс мэрия Новосибирска. Об этом сообщается в группе «Интересный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

Здание приходило в негодность, пока в этом году после осмотра территории власти не приняли решение – объект сохранить и сделать достопримечательностью.

Сегодня в НГТУ группа университета «Sфера влияния» разрабатывает проектные идеи для «Орбиты».

«Это место можно было бы включить в программу туристическую, когда у нас будет проходить чемпионат мира, сделать из него детский технопарк или музей», – считает пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Напомним, в сентябре Сиб.фм писал про музейные экспозиции Новосибирска. 

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область НГТУ музей реставрация

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сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:57 Общество 0 Коммент.

Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет Следком

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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