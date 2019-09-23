Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

фото из группы «Интересный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Военная телестанция «Орбита» получит вторую жизнь; разрушенное здание в парке «Бугринская роща» отреставрируют для туристов.

Ветшающую военную телестанцию «Орбита» вместе с большой спутниковой тарелкой несколько лет назад взяла на баланс мэрия Новосибирска. Об этом сообщается в группе «Интересный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.

Здание приходило в негодность, пока в этом году после осмотра территории власти не приняли решение – объект сохранить и сделать достопримечательностью.

Сегодня в НГТУ группа университета «Sфера влияния» разрабатывает проектные идеи для «Орбиты».

«Это место можно было бы включить в программу туристическую, когда у нас будет проходить чемпионат мира, сделать из него детский технопарк или музей», – считает пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.

Напомним, в сентябре Сиб.фм писал про музейные экспозиции Новосибирска.