Из военной телестанции в Новосибирске сделают музей

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Из военной телестанции в Новосибирске сделают музейРубрика: общество
23.10.2019 14:52
фото из группы «Интересный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Военная телестанция «Орбита» получит вторую жизнь; разрушенное здание в парке «Бугринская роща» отреставрируют для туристов.
Ветшающую военную телестанцию «Орбита» вместе с большой спутниковой тарелкой несколько лет назад взяла на баланс мэрия Новосибирска. Об этом сообщается в группе «Интересный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову.
Здание приходило в негодность, пока в этом году после осмотра территории власти не приняли решение – объект сохранить и сделать достопримечательностью.
Сегодня в НГТУ группа университета «Sфера влияния» разрабатывает проектные идеи для «Орбиты».
«Это место можно было бы включить в программу туристическую, когда у нас будет проходить чемпионат мира, сделать из него детский технопарк или музей», – считает пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Напомним, в сентябре Сиб.фм писал про музейные экспозиции Новосибирска.
Алёна Коврова
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