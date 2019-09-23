Жирный зелёный рис: байки новосибирских рекламщиков

фото Pixabay.com, из архива Сиб.ф

В России 23 октября отмечается День работника рекламы; редакция Сиб.фм побеседовала с сотрудниками маркетинговых агентств, чтобы узнать, как изменилась обстановка на рекламном рынке за последние годы.

Так сложилось, что человек почти всегда недоволен рекламой: то она портит вид города, то прерывает интересный фильм по телевизору, а в последнее время ещё и не даёт спокойно послушать музыку «ВКонтакте». Но, как известно, «реклама – двигатель торговли», и без неё никак. В профессиональный праздник пиарщиков и маркетологов корреспондент Сиб.фм решил выяснить? с какими трудностями они сталкиваются каждый день.

«Очень сложно донести до клиента, что мы покупаем не рекламное место и минуты в эфире. Мы покупаем аудиторию. Важно количество людей, которое увидело наш баннер, а не то, сколько он провисел на стенде. Мы говорим просто на разных языках. Крупные клиенты более-менее нас понимают, потому что у них есть рекламные и маркетинговые отделы, а с теми, что поменьше, всё сложнее – они всегда хотят сэкономить», – рассказала Елена Осока, соучредитель рекламного агентства «Точка».

По словам профессионального рекламщика, в Новосибирске агентства часто сталкиваются с некомпетентными поставщиками материалов. Как рассказала Елена, они часто забывают о том, что нужно напечатать или подготовить баннеры, путают заказы, ставят условия, а затем меняют их. Однако за последнее время сервис начал меняться в лучшую сторону.

«Я в рекламном бизнесе уже более 12 лет. Раньше были популярны печатные издания, всякие справочники и газеты. И рекламодатели охотно сотрудничали с ними, размещали там свои объявления. Лет десять назад это имело реальный эффект. Потом им на смену пришли радио и телевидение. Стала пользоваться большим спросом наружная реклама. Всё очень быстро меняется.

Задача рекламщика – поспевать за всеми изменениями. Если ты не сможешь давать разумные советы или даже предсказывать, что возымеет успех, а что нет, – ты окажешься за бортом.

Лет пять назад рекламодатели стали активнее переходить в интернет. Расширились горизонты, так сказать. Рынок разделился на доли, однако телевидение по-прежнему занимает лидирующую позицию, благодаря ещё и онлайн-вещанию», – подчеркнула Елена.

Несмотря на большое количество трудностей, с которыми сталкиваются «раскручиватели товаров», эта работа просто притягивает забавные ситуации:

«В 90-х был большой дефицит разных продуктов. И вот нам надо было запустить рекламную строку на телевидении о продаже риса. Девушке диктовали: "Рис. Шрифт американский, жирный, цвет зелёный". А она не расслышала так и запустила текст: "Рис американский жирный цвет зелёный". На следующий день нам буквально оборвали телефон бабушки, которые хотели купить зелёный и жирный рис», – делится своими воспоминаниями Ирина, работница рекламного агентства.

Иногда хитрым пиарщикам приходится даже придумывать способы, как обойти суровые законы:

«У нас же запрещено рекламировать алкоголь. Но однажды к нам обратилась группа людей, которая где-то по дешёвке купила вагон шампанского. Попросили дать объявление по радио, чтобы продать его втридорога. А тогда оставалась буквально неделя до Нового года. Вот мы прорекламировали их как "Продажа напитков с пузырьками". Бутылки расхватали за пару дней», – добавила Ирина.

Реклама – тяжёлый труд, требующий много усилий и творческого типа мышления. Редакция Сиб.фм поздравляет всех рекламщиков с их профессиональным праздником и желает им карьерного роста и высоких зарплат.

Напомним, в конце августа реклама с непристойным предложением «Хочешь сосну?!» вернулась на новосибирские трассы.