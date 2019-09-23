Клиника Мешалкина откроет отделение реабилитации под Новосибирском

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФГБУ «НМИЦ ИМЕНИ АКАДЕМИКА МЕШАЛКИНА»

Отделение реабилитации после лечения острого коронарного синдрома или хирургического вмешательства на коронарных сосудах откроют в скором времени в санатории «Сосновка»; одновременно здесь смогут восстанавливать здоровье 150 пациентов.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина инициировал создание центра реабилитации на базе новосибирского санатория «Сосновка». Как рассказал Сиб.фм заместитель директора по экономике и развитию клиники Мешалкина Артём Пухальский, это связано с тем, что пациенты с острым коронарным синдромом или после хирургического вмешательства на коронарных сосудах будут наблюдаться с момента первичного обращения и до выздоровления.

«Лечение пациентов будет осуществляться за счёт средств обязательного медицинского страхования. При этом наши специалисты будут уверены, что после прохождения лечения сначала у нас, затем в Бердской клинической городской больнице пациенты пройдут реабилитацию», – отметил Артём Пухальский.

Он также рассказал, что если самочувствие больного ухудшится, то его в течение получаса доставят в Клинику Мешалкина и окажут необходимую помощь, в том числе и хирургическую.

Санаторий «Сосновка» был выбран местом для реабилитации пациентов, перенёсших острый коронарный синдром или хирургическое вмешательство на коронарных сосудах неслучайно. В советское время это был один из санаториев кардиологического профиля на территории Новосибирской области. Кроме того, решающим фактором стало расположение будущего реабилитационного центра.

По словам Артёма Пухальского, первых пациентов реабилитационное отделение в «Сосновке» примет в ноябре после получения разрешительных документов. Одновременно здесь могут проходить восстановление до 150 человек. В течение года реабилитацию будут проходить 3,5 тысячи пациентов.

Напомним, 1 октября стало известно, что Клиника Мешалкина получит 8 миллиардов рублей на реконструкцию.