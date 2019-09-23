Креативные поделки из тыквы примет Новосибирский зоопарк

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Креативные поделки из тыквы примет Новосибирский зоопаркРубрика: общество
23.10.2019 15:51
фото из группы «Новосибирский зоопарк» соцсети «ВКонтакте»
Накануне Хеллоуина Новосибирский зоопарк предложил горожанам поучаствовать в конкурсе поделок из тыквы; работы мастеров оценит специальная комиссия, а потом композиции станут игрушкой для животных.
Итоги конкурса резных поделок из тыквы подведут в зоопарке Новосибирска 26 октября. Чтобы стать участником творческого состязания, нужно попытаться превратить оранжевый овощ в карету, светильник или филина и передать готовое изделие на суд жюри. Об этом сообщается в группе «Новосибирский зоопарк» в социальной сети «ВКонтакте».
Организаторы отметили: работы принимаются непосредственно в день конкурса – с 12:00 26 октября, чтобы они не успели испортиться.
«Поделки должны быть чистыми и свежими. Работу нужно подписать, прикрепив этикетку с ФИО автора и номером телефона», – говорится в публикации.
Предварительно нужно заполнить заявку в бумажном или электронном виде. Бланк заявки можно получить по почте, предварительно позвонив в научно-информационный отдел зоопарка по телефону 227-36-32. Заполненную заявку можно прислать по адресу zoonio@ngs.ru или принести в зоопарк (здание администрации, второй этаж, кабинет научно-информационного отдела).
Авторов лучших работ наградят 26 октября в 14:00.
В зоопарке уточнили, что после проверки зоологами резные тыквы разместят в вольерах животных.
«Тыквы станут для них и занимательной игрушкой, и полезным угощением», – добавили организаторы.
Напомним, накануне омские казаки назвали Хеллоуин угрозой национальной безопасности.
Мария Машанова
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