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Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

Рубрика: общество, проиcшествия

23.10.2019 18:55

Фото с сайта МВД Кыргызской Республики

Представители Кыргызской Республики побывали в Новосибирске, где накануне на Хилокском рынке произошла массовая драка с участием кыргызов; сейчас правоохранители собирают информацию о пострадавших. 

МВД Кыргызской Республики опубликовало данные о расследовании недавнего инцидента на Хилокском рынке Новосибирска, где 7 октября произошла массовая драка со стрельбой. В стычке пострадали работники рынка — кыргызы, которые долгое время боялись говорить о притеснениях со стороны преступной группы. Об этом сообщается на сайте МВД КР.

После ЧП на рынке стражи порядка Новосибирска возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство", в рамках расследования которых задержаны и взяты под стражу двое граждан России. По версии полицейских, они долгое время держали в страхе торговцев и требовали с тех деньги. 

"При содействии Представительства Кыргызской Республики совместно с новосибирскими полицейскими были опрошены свыше 100 человек — работников Хилокского рынка. Они помогли установить очевидцев, свидетелей и потерпевших от действий преступной группы", — говорится на сайте МВД КР.

Опрошенные рассказали, что они не жаловались на прессинг из-за боязни последствий, а злоумышленники от этого чувствовали себя безнаказанными.

После разъяснительной беседы потерпевшие обратились с заявлениями в правоохранительные органы, в результате было возбуждено 12 уголовных дел в отношении преступной группы, в которую, кроме двоих задержанных, входят ещё десять уроженцев Ошской области. 
В сообщении говорится, что сейчас представители Кыргызской Республики совместно с новосибирскими коллегами разыскивают других участников преступной деятельности.

"Граждан Кыргызстана, пострадавшим от противоправных деяний, а также по иным фактам противозаконных действий, совершенных преступной группой гр.А.А в Новосибирской области, просим обратиться в Представительство МВД КР в РФ. Анонимность и конфиденциальность гарантируется", — добавили в МВЛ Кыргызской Республики.

Напомним, 12 октября полиция Новосибирской области сообщила о поимке лидера преступной группы, которая держала в страхе торговцев Хилокского рынка. 

 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область Хилокский рынок

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