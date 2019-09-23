Лайфхак дня: как подобрать корм своему котёнку

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Кошки — ещё те привереды, подобрать еду для них бывает трудно; как расположить к себе любого пушистого зверька — в совете дня от Сиб.фм.

Каждый день в сети появляются объявления о пропаже домашних кошек. Вполне вероятно, хоть одна из них сбежала из-за корма, который ей не нравился. Сиб.фм выяснил, как подобрать еду своему котёнку, чтобы тот точно не ушёл из дома.

Категория

Для того, чтобы удачно выбрать корм для своего любимца, надо знать несколько элементарных вещей. Во-первых, корма делятся на две категории — сухие и влажные. В целом, эксперты сходятся во мнении, что у обоих видов есть преимущества.

Для большинства людей сухой корм это лишь "дополнение" к основному рациону кошки, однако ветеринары с этим не соглашаются. По их мнению, есть главное требование к сухому корму — на упаковке должно быть написано "полнорационный". Тогда вашему любимцу хватит всех полезных веществ и минералов.

"Влажный" корм или консервы больше подходят как разовое лакомство для кота. В них не содержится весь набор необходимых питательных веществ.

Класс

Есть три условных класса корма для кошек — эконом, премиум и "холистик", то есть супер премиум.

Первый — самые распространённые бренды, доступные в любом магазине, вплоть до киосков во дворе. Вторые продаются в специализированных магазинах для животных. Класс "холистик" — в буквальном смысле, подойдёт и для кошек и для людей. Они состоят практически только из натурального мяса, и усваиваются почти на 100%. В целом, всё просто — чем ниже класс корма, тем хуже он может усваиваться. Корм класса эконом ветеринары сравнивают с "Дошираком", так как часто давать его своему питомцу не стоит.

В остальном же, специалисты рекомендуют предоставить выбор своему пушистому зверьку. Кошка никогда не будет есть то, что может быть для неё вредно, или просто не понравится. Есть животные, которые выберут корм подороже, а есть те, которым нравится подешевле — это нормально.

Напомним, 23 октября Сиб.фм рассказывал, как очистить воду без фильтра.