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Медведь задрал охотника в Кузбассе

Рубрика: проиcшествия

23.10.2019 22:13

фото pixabay.com

Тело охотника было обнаружено в окрестностях деревни Кокуй; отправившийся на поиски отца сын, спасся на дереве. 

Следком Кузбасса начал доследствнную проверку по факту гибели жителя Топкинского района от лап медведя. 

Согласно данным правоохранителей, 22 октября житель села Кокуй отправился в лес, но к назначенному времени домой не вернулся. Сын отправился на поиски отца. 

В лесу мужчина сначала наткнулся на следы зверя, а потом и на самого медведя. Охотник произвёл несколько выстрелов, а после попытался скрыться от хозяина тайги на дереве. С высоты он смог дозвониться до родных и вызвать на место помощь. 

Прибывшая подмога обнаружила труп животного, а после, около его берлоги — растерзанное тело пропавшего жителя Кокуя. 

Как рассказал Сиб.фм представитель общества охотников и рыболовов Кемеровской области, в последнее время жители сёл, граничащих с тайгой, стали чаще жаловаться на медведей. Звери не торопятся впадать в спячку и доставляют селянам немало хлопот. 

Напомним, 15 сентября медведь напал на автомобиль с людьми. 

 

Татьяна Картавых

Теги: Следственный комитет Кемеровская область медведь погиб человек

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

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Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

вчера 17:15 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

вчера 16:45 Общество 0 Коммент.

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Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

вчера 16:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:32 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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