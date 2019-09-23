Медведь задрал охотника в Кузбассе

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Медведь задрал охотника в КузбассеРубрика: проиcшествия
23.10.2019 22:13
фото pixabay.com
Тело охотника было обнаружено в окрестностях деревни Кокуй; отправившийся на поиски отца сын, спасся на дереве.
Следком Кузбасса начал доследствнную проверку по факту гибели жителя Топкинского района от лап медведя.
Согласно данным правоохранителей, 22 октября житель села Кокуй отправился в лес, но к назначенному времени домой не вернулся. Сын отправился на поиски отца.
В лесу мужчина сначала наткнулся на следы зверя, а потом и на самого медведя. Охотник произвёл несколько выстрелов, а после попытался скрыться от хозяина тайги на дереве. С высоты он смог дозвониться до родных и вызвать на место помощь.
Прибывшая подмога обнаружила труп животного, а после, около его берлоги — растерзанное тело пропавшего жителя Кокуя.
Как рассказал Сиб.фм представитель общества охотников и рыболовов Кемеровской области, в последнее время жители сёл, граничащих с тайгой, стали чаще жаловаться на медведей. Звери не торопятся впадать в спячку и доставляют селянам немало хлопот.
Напомним, 15 сентября медведь напал на автомобиль с людьми.
Татьяна Картавых
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