Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

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Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в НовосибирскеРубрика: общество
23.10.2019 18:50
Фото Правительства Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному минстрою взять на особый контроль завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской; с таким вопросом на личный приём к главе региона 23 октября пришли обманутые дольщики.
Андрей Травников встретился с участниками долевого строительства во время личного приёма. Он сообщил, что в настоящее время создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Основной задачей которого является завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан. Кроме того губернатор Новосибирской области поручил региональному министерству строительства достроить многоквартирные жилые дома, расположенные по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.
В частности, среди поручений – проработка вопросов, связанных с вводом вышеназванных объектов, а также вопросов подключения объектов к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, совершенствования механизмов непосредственного взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключения договоров субподряда, порядка оплаты и другим.
Министерство строительства Новосибирской области взяло исполнение всех поручений на жесткий контроль. Особое внимание будет уделено взаимодействию ведомства с гражданами – специалисты регионального минстроя подключатся к работе инициативной группы, созданной дольщиками многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.
Правительство Новосибирской области в лице министерства строительства делает всё возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов, и чьи права нарушены. В региональном минстрое прокомментировали, что на постоянной основе ведется конструктивная работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда ведется конструктивная работа, есть определенная позитивная динамика.
Напомним, 16 октября механизм работы с новосибирскими дольщиками прокомментировали в минстрое.
Анатолий Якимов
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