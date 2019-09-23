Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет Следком

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Жители Барнаула рассказали в соцсетях о нападении на школьницу в лесополосе; теперь неизвестного преступника разыскивают правоохранители.

Сообщение о нападении на несовершеннолетнюю девочку опубликовали в социальной сети жители микрорайона "Дружный". Доследственную проверку информации начали в Следственном комитете по Алтайскому краю.

Как утверждают местные жители, нападение произошло 21 октября в лесополосе между жилым кварталом "Дружный" и старой "Лентой". Неизвестный мужчина набросился на девочку и пытался утащить её в заросли кустов. Ребенку удалось вырваться и убежать.

В МВД по Барнаулу подтвердили, что к ним с заявлением обратились родители ребенка.

По данному сообщению алтайские следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас родители детей, которые ежедневно ходят в школу через указанную лесополосу, говорят о необходимости сделать аллею, оборудованную фонарями.

В начале октября Сиб.фм сообщал о поимке преступной банды на Алтае.