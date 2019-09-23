Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет Следком

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Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет СледкомРубрика: проиcшествия
23.10.2019 13:00
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM и сайта "Катунь 24"
Жители Барнаула рассказали в соцсетях о нападении на школьницу в лесополосе; теперь неизвестного преступника разыскивают правоохранители.
Алёна Коврова
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Лента новостей
В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту
Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров
Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей
ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера
Власти Новосибирска рассказали, как распорядятся выросшими доходами городской казны
Клиника Мешалкина откроет отделение реабилитации под Новосибирском
Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инноваций
Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском
Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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