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Нападение на ребёнка в лесополосе Барнаула проверяет Следком

Рубрика: проиcшествия

23.10.2019 13:00

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM и сайта "Катунь 24"

Жители Барнаула рассказали в соцсетях о нападении на школьницу в лесополосе; теперь неизвестного преступника разыскивают правоохранители.

Сообщение о нападении на несовершеннолетнюю девочку опубликовали в социальной сети жители микрорайона "Дружный". Доследственную проверку информации начали в Следственном комитете по Алтайскому краю. 
 
Как утверждают местные жители, нападение произошло 21 октября в лесополосе между жилым кварталом "Дружный" и старой "Лентой". Неизвестный мужчина набросился на девочку и пытался утащить её в заросли кустов. Ребенку удалось вырваться и убежать.
 
В МВД по Барнаулу подтвердили, что к ним с заявлением обратились родители ребенка.
 
По данному сообщению алтайские следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. 
 
Сейчас родители детей, которые ежедневно ходят в школу через указанную лесополосу, говорят о необходимости сделать аллею, оборудованную фонарями.
 
В начале октября Сиб.фм сообщал о поимке преступной банды на Алтае.
 
 
 

Алёна Коврова

Теги: Алтайский край Барнаул ребенок нападение

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сегодня 11:01 Общество 0 Коммент.

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