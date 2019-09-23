Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей

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Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицейРубрика: общество
23.10.2019 13:00
Фото Pixabay
Коченёвская птицефабрика платила работникам продукцией собственного производства; организацию оштрафовали на 47 тысяч.
Директора ЗАО «Коченёвская птицефабрика» привлекли к административной ответственности за выплату зарплаты курицей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По трудовому законодательству, выплата зарплаты продуктами не может превышать 20%.
«Вопреки статье 131 ТК Российской Федерации, 27-ми работникам организации заработная плата выплачивалась в натуральной форме (продукцией), значительно превышающей 20% от начисленной месячной заработной платы (50% и более процентов от зарплаты)», – сообщает ведомство.
На оплату труда продуктами питания пожаловались в прокуратуру сами сотрудники птицефабрики. Проверка выявила нарушения трудового законодательства и оштрафовала администрацию фабрики на 47 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, устранение нарушений на птицефабрике взяли на особый контроль.
Напомним, 17 октября Новосибирскстат заявил, что долги жителей региона по зарплате достигли 50 миллионов рублей.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
В Новосибирской области прошёл V Кубок по адаптивному конному спорту
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