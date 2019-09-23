Неотложка увезла участников жёсткой аварии под Бердском

Лента новостейПредложить новость
Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров
Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей
ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера
Власти Новосибирска рассказали, как распорядятся выросшими доходами городской казны
Клиника Мешалкина откроет отделение реабилитации под Новосибирском
Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инноваций
Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском
Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком
На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Неотложка увезла участников жёсткой аварии под БердскомРубрика: проиcшествия
23.10.2019 11:09
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Три «Тойоты» столкнулись на бердской трассе; пострадавших увезла скорая.
Серьёзная авария произошла утром 23 октября на трассе Р-256 в районе нового светофора у поворота на Агролес. Там столкнулись стразу три «Тойоты». Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Со слов очевидцев, «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны Искитима и, предположительно, оказался на встречке, где лоб в лоб столкнулся с «Короллой». Седан от удара отбросило на попутную «Камри».
«В результате лобовой атаки пострадали водитель и пассажир "Короллы"», – написали очевидцы. Они также добавили, что рядом с водительской дверью старенькой иномарки на асфальте видны следы крови. Пассажир получил травмы ног.
Свидетели аварии сообщили, что женщина-водитель «Прадо» в ДТП не пострадала, медпомощь не понадобилась и владельцу «Камри». Тогда как людей, находившихся в салоне «Короллы», на скорой увезли в бердскую больницу.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, 22 октября после столкновения автомобилей в Карасуке три человека были госпитализированы.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров
Назад в 90-е: птицефабрика в Новосибирске выплачивала зарплату курицей
ФК «Новосибирск» опроверг информацию об увольнении главного тренера
Власти Новосибирска рассказали, как распорядятся выросшими доходами городской казны
Клиника Мешалкина откроет отделение реабилитации под Новосибирском
Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инноваций
Три человека попали в больницу по вине пьяного водителя под Новосибирском
Водитель автобуса погиб под Ачинском после столкновения с грузовиком
На завершение новосибирских долгостроев требуется 88 миллиардов рублей
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное