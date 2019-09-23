Неотложка увезла участников жёсткой аварии под Бердском

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Три «Тойоты» столкнулись на бердской трассе; пострадавших увезла скорая.

Серьёзная авария произошла утром 23 октября на трассе Р-256 в районе нового светофора у поворота на Агролес. Там столкнулись стразу три «Тойоты». Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, «Тойота Ленд Крузер Прадо» ехал со стороны Искитима и, предположительно, оказался на встречке, где лоб в лоб столкнулся с «Короллой». Седан от удара отбросило на попутную «Камри».





«В результате лобовой атаки пострадали водитель и пассажир "Короллы"», – написали очевидцы. Они также добавили, что рядом с водительской дверью старенькой иномарки на асфальте видны следы крови. Пассажир получил травмы ног.

Свидетели аварии сообщили, что женщина-водитель «Прадо» в ДТП не пострадала, медпомощь не понадобилась и владельцу «Камри». Тогда как людей, находившихся в салоне «Короллы», на скорой увезли в бердскую больницу.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, 22 октября после столкновения автомобилей в Карасуке три человека были госпитализированы.