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Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок
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Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарокРубрика: общество
23.10.2019 15:32
ФОТО ИЛЬНАРА САЛАХИЕВА
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг регионов России с наибольшим количеством иностранных автомобилей на дорогах; Новосибирску не нашлось места в первой десятке.
Согласно отчёту специалистов, опубликованному 22 октября, в июле на территории России насчитывалось 27,5 миллиона иномарок. Это 62 % от общего количества легковых автомобилей в стране.
Самое большое количество иностранных автомобилей в Москве (3 млн), Подмосковье (2,1 млн) и Санкт-Петербурге (1,4 млн). Чуть меньше – 1,1 млн автомобилей – числится в Краснодарском крае.
Другие позиции топа-10 распределили между собой Приморский край (798 тысяч штук), Свердловская (840 тысяч), Ростовская (759 тысяч), Челябинская (627 тысяч) области, Татарстан (703 тысячи) и Башкортостан (635 тысяч).
Новосибирская область в рейтинге не отмечена.
Напомним, сегодня Сиб.фм писал о пяти самых дорогих автомобилях Новосибирска.
Алёна Коврова
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