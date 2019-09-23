Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

ФОТО ИЛЬНАРА САЛАХИЕВА

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг регионов России с наибольшим количеством иностранных автомобилей на дорогах; Новосибирску не нашлось места в первой десятке.

Согласно отчёту специалистов, опубликованному 22 октября, в июле на территории России насчитывалось 27,5 миллиона иномарок. Это 62 % от общего количества легковых автомобилей в стране.

Самое большое количество иностранных автомобилей в Москве (3 млн), Подмосковье (2,1 млн) и Санкт-Петербурге (1,4 млн). Чуть меньше – 1,1 млн автомобилей – числится в Краснодарском крае.

Другие позиции топа-10 распределили между собой Приморский край (798 тысяч штук), Свердловская (840 тысяч), Ростовская (759 тысяч), Челябинская (627 тысяч) области, Татарстан (703 тысячи) и Башкортостан (635 тысяч).

Новосибирская область в рейтинге не отмечена.

Напомним, сегодня Сиб.фм писал о пяти самых дорогих автомобилях Новосибирска.