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Новосибирск: события 24 октября

Рубрика: афиша, общество

24.10.2019 06:01

Фото Pixabay

В четверг, 24 октября, много интересного произойдёт в Новосибирске; что интереснее всего – в нашей ежедневной подборке. 

Новосибирцев научат делать вирусные видео

Практикум Медиашколы НКО – площадка для обучения журналистов и общественных деятелей. Событие, которое пройдёт сегодня, – уникально, так как большая часть программы проходил в онлайн режиме. Всего четыре города России принимают Медиашколу очно – Новосибирск в этом году в их числе.

Новосибирцы узнают всё о правильном ведении соцсетей и SMM от Кирилла Кирьянова и Чингиса Бальбарова. Кирьянов расскажет о своей работе в ТОК и научит делать «вирусняк» из социальных тем, а Бальбаров объяснит, как работают SMM-щики в общественной организации WWF России. 

Начало в 10 часов утра в информационно-выставочном центре НГУАДИ по адресу Красный проспект, 38.

Рейд по пожарной безопасности в Дзержинском районе

Сотрудники управления мэрии по гражданской обороне, администрация Дзержинского района и отдел надзора ГУ МЧС по Новосибирской области проведут совместный рейд по вопросам пожарной безопасности.

Цель рейда – выявление финансовых проблем у жителей района, которые не позволяют отремонтировать электропроводку, печи и установить пожарную сигнализацию. 

Сбор участников пройдёт в 10:00 у здания администрации Дзержинского района по адресу проспект Дзержинского, 16.

Высокохудожественный вагон метро

Снова НГУАДИ – однако на этот раз в метро. Студенты и преподаватели Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств выставят свои работы в одном из вагонов новосибирской подземки. 

На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» пройдёт открытие выставки в честь празднования 30-летия НГУАДИ. На мероприятие придёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГУАДИ Наталья Багрова, представители министерства культуры и сотрудники Музея Новосибирска. 

Выставка пробудет в вагоне метрополитена три месяца. Мероприятие начнётся в 10:30 на платформе метро «Площадь Гарина-Михайловского» – головной вагон со стороны ТЦ «Апельсин».

Мэр обсудит состояние новосибирских дорог

На очередной встрече с журналистами в мэрии Новосибирска выступит с докладом начальник Управления дорожного строительства Юрий Дёмин. На повестке – предварительные итоги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планы по развитию на следующий год. 

После доклада мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы журналистов о состоянии дорог и другом.

Начало в 12:30 в зале заседаний мэра на Красном проспекте, 34 (каб. 301)

Новосибирцам расскажут о проблемах современных семей

Брифинг на тему «Актуальные проблемы в повышении качества жизни семей с детьми» проведут с многодетными, неполными семьями и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Встреча пройдёт под знаком проекта «Семья – служба правовой поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

С представителями семей пообщаются представители Законодательного собрания Новосибирской области, уполномоченный по правам ребёнка, представители Правительства Новосибирской области. 

Мероприятие пройдёт с 14 до 17 часов в зале «Саммит» отеля «Azimut отель Сибирь» на улице Ленина, 21. Вход свободный.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область афиша события

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