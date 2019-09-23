Новосибирск: события 24 октября

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Новосибирск: события 24 октябряРубрика: афиша, общество
24.10.2019 06:01
Фото Pixabay
В четверг, 24 октября, много интересного произойдёт в Новосибирске; что интереснее всего – в нашей ежедневной подборке.
Новосибирцев научат делать вирусные видео
Практикум Медиашколы НКО – площадка для обучения журналистов и общественных деятелей. Событие, которое пройдёт сегодня, – уникально, так как большая часть программы проходил в онлайн режиме. Всего четыре города России принимают Медиашколу очно – Новосибирск в этом году в их числе.
Новосибирцы узнают всё о правильном ведении соцсетей и SMM от Кирилла Кирьянова и Чингиса Бальбарова. Кирьянов расскажет о своей работе в ТОК и научит делать «вирусняк» из социальных тем, а Бальбаров объяснит, как работают SMM-щики в общественной организации WWF России.
Начало в 10 часов утра в информационно-выставочном центре НГУАДИ по адресу Красный проспект, 38.
Рейд по пожарной безопасности в Дзержинском районе
Сотрудники управления мэрии по гражданской обороне, администрация Дзержинского района и отдел надзора ГУ МЧС по Новосибирской области проведут совместный рейд по вопросам пожарной безопасности.
Цель рейда – выявление финансовых проблем у жителей района, которые не позволяют отремонтировать электропроводку, печи и установить пожарную сигнализацию.
Сбор участников пройдёт в 10:00 у здания администрации Дзержинского района по адресу проспект Дзержинского, 16.
Высокохудожественный вагон метро
Снова НГУАДИ – однако на этот раз в метро. Студенты и преподаватели Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств выставят свои работы в одном из вагонов новосибирской подземки.
На станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» пройдёт открытие выставки в честь празднования 30-летия НГУАДИ. На мероприятие придёт мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГУАДИ Наталья Багрова, представители министерства культуры и сотрудники Музея Новосибирска.
Выставка пробудет в вагоне метрополитена три месяца. Мероприятие начнётся в 10:30 на платформе метро «Площадь Гарина-Михайловского» – головной вагон со стороны ТЦ «Апельсин».
Мэр обсудит состояние новосибирских дорог
На очередной встрече с журналистами в мэрии Новосибирска выступит с докладом начальник Управления дорожного строительства Юрий Дёмин. На повестке – предварительные итоги нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планы по развитию на следующий год.
После доклада мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы журналистов о состоянии дорог и другом.
Начало в 12:30 в зале заседаний мэра на Красном проспекте, 34 (каб. 301)
Новосибирцам расскажут о проблемах современных семей
Брифинг на тему «Актуальные проблемы в повышении качества жизни семей с детьми» проведут с многодетными, неполными семьями и теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Встреча пройдёт под знаком проекта «Семья – служба правовой поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
С представителями семей пообщаются представители Законодательного собрания Новосибирской области, уполномоченный по правам ребёнка, представители Правительства Новосибирской области.
Мероприятие пройдёт с 14 до 17 часов в зале «Саммит» отеля «Azimut отель Сибирь» на улице Ленина, 21. Вход свободный.
Эмиль Фукс
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