Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инноваций

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Новосибирская область будет сотрудничать со «Сколково» и СО РАН в сфере инновацийРубрика: общество
23.10.2019 11:01
Фото правительства Новосибирской области
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и председатель СО РАН Валентин Пармон 21 октября подписали соглашение о сотрудничестве; стороны договорились проводить совместную работу в инновационной сфере.
Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, Сибирским отделением Российской академии наук и фондом «Сколково» было подписано в Москве 21 октября.
«С подписанием соглашения компании региональных операторов фонда "Сколково", в том числе зарегистрированные в Новосибирском Академпарке, получают возможность использовать все возможности и инструменты поддержки фонда "Сколково". Мы не намерены останавливаться на этом, и договорились нарабатывать новые инструменты продвижения», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.
По словам Аркадия Дворковича, Новосибирская область – один из ведущих центров российской науки и инновации.
«В Новосибирске самое подвижное, самое активное сообщество учёных и людей, которые хотят воплотить идею в практику. Заработать на этом деньги в том числе. И это хорошо. Для Новосибирской области создание рабочих мест, в том числе в наукоёмкой, в инновационной сфере – приоритет», – считает председатель фонда «Сколково».
Как рассказали в пресс-службе, подписанный документ направлен на формирование успешных технологических стартапов и развитие технологического предпринимательства. Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям, в том числе в разработке и реализации совместных инфраструктурных, общественных и правовых инициатив по вопросам стимулирования наукоёмкой инновационной деятельности, аналитической поддержке перспективных проектов в виде форсайтов, стратегических сессий и исследований рынков и другим.
В правительстве Новосибирской области напомнили, что 2 года назад был подписан меморандум о создании на базе Технопарка новосибирского Академгородка регионального оператора «Сколково». Новосибирская область стала одним из первых регионов, поддержавших инициативу по созданию региональных операторов «Сколково» в своих технопарках.
Напомним, в Новосибирской области 22 октября завершился Фестиваль науки и творчества Nauka 0+, в котором приняли участие более 50 000 человек.
Анатолий Якимов
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