Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров

Фото пресс-службы УМВД по Новосибирску

Профессиональных "щипачей", орудующих в торговых центрах и автобусах, разыскивает новосибирская полиция; в распоряжении правоохранителей — фото карманников.

В Новосибирске разыскивают молодых людей и девушек, подозреваемых в совершении серии краж в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По данным правоохранителей, карманники похищают ценные вещи граждан в магазинах, крупных торговых центрах, автобусах.











"В ходе работы по преступлениям, совершенным в разных районах Новосибирска, сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели подозреваемых", — уточнили в пресс-службе.

Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о лицах, изображённых на фотографиях, обратиться в полицию по телефонам: 232-80-70, 8-913-949-80-84, 8-913-906-04-00.

Напомним, ранее Сиб.фм писал о розыске налётчика на офис микрозаймов в Новосибирске.