Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центров

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Новосибирская полиция опубликовала фото карманников из торговых центровРубрика: проиcшествия
23.10.2019 13:27
Фото пресс-службы УМВД по Новосибирску
Профессиональных "щипачей", орудующих в торговых центрах и автобусах, разыскивает новосибирская полиция; в распоряжении правоохранителей — фото карманников.
В Новосибирске разыскивают молодых людей и девушек, подозреваемых в совершении серии краж в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
По данным правоохранителей, карманники похищают ценные вещи граждан в магазинах, крупных торговых центрах, автобусах.
"В ходе работы по преступлениям, совершенным в разных районах Новосибирска, сотрудниками полиции были изъяты записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели подозреваемых", — уточнили в пресс-службе.
Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о лицах, изображённых на фотографиях, обратиться в полицию по телефонам: 232-80-70, 8-913-949-80-84, 8-913-906-04-00.
Напомним, ранее Сиб.фм писал о розыске налётчика на офис микрозаймов в Новосибирске.
Мария Машанова
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