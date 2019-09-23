Новосибирские власти просят жителей оценить их работу

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Интернет-опрос запустили власти Новосибирской области: они хотят знать мнение жителей о качестве своей работы; чтобы выразить своё мнение, нужно зарегистрироваться на Госуслугах.

Ежегодный онлайн-опрос проводит правительство Новосибирской области. Его задача — оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов региона, а также руководителей унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Чтобы принять участие в опросе, необходимо пройти по ссылке и ответить на ряд вопросов.

Мнение жителей будет проанализировано и учтено для улучшения качества работы органов власти, — сказали организаторы опроса.

Ранее Сиб.фм писал, что региональная Госавтоинспекция обратилась к новосибирцам с просьбой сообщать о замеченных на дорогах неадекватных водителях — полицейские обещали отработать каждый сигнал.