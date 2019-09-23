Новосибирские власти просят жителей оценить их работу

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Новосибирские власти просят жителей оценить их работуРубрика: общество
23.10.2019 19:53
ФОТО PIXABAY.COM
Интернет-опрос запустили власти Новосибирской области: они хотят знать мнение жителей о качестве своей работы; чтобы выразить своё мнение, нужно зарегистрироваться на Госуслугах.
Мария Машанова
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