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Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

Рубрика: общество

23.10.2019 16:22

Фото с сайта Новосибирского метрополитена

Нынешний тариф на проезд не позволяет ремонтировать оборудование в полном объёме; несмотря на это, метрополитен работает «в плюс».

Новосибирскому метрополитену не хватает средств на ремонт оборудования в необходимом объёме. Об этом по запросу Сиб.фм рассказали в департаменте транспорта мэрии Новосибирска. Причина нехватки финансов – в низкой стоимости проезда и перевозки багажа. 

«По результатам 2018 года деятельность МУП "Новосибирский метрополитен" осуществлена с положительным финансовым результатом. В то же время действующий тариф (Приказ департамента по тарифам новосибирской области № 346-ТС от 13 ноября 2018 г.), установленный на перевозку пассажиров и багажа метрополитену, не позволяет предприятию осуществлять ремонт, модернизацию и обновление основных средств в необходимом объёме», – уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска. 

Ранее в Министерстве транспорта России заявили, что метрополитен работает в убыток во всех регионах, кроме Москвы. 

«И никакой город, кроме одного, это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – сообщал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Напомним, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление Алафинова об убыточности метрополитена. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирский метрополитен

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сегодня 14:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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