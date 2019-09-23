Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

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Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагоновРубрика: общество
23.10.2019 16:22
Фото с сайта Новосибирского метрополитена
Нынешний тариф на проезд не позволяет ремонтировать оборудование в полном объёме; несмотря на это, метрополитен работает «в плюс».
Новосибирскому метрополитену не хватает средств на ремонт оборудования в необходимом объёме. Об этом по запросу Сиб.фм рассказали в департаменте транспорта мэрии Новосибирска. Причина нехватки финансов – в низкой стоимости проезда и перевозки багажа.
«По результатам 2018 года деятельность МУП "Новосибирский метрополитен" осуществлена с положительным финансовым результатом. В то же время действующий тариф (Приказ департамента по тарифам новосибирской области № 346-ТС от 13 ноября 2018 г.), установленный на перевозку пассажиров и багажа метрополитену, не позволяет предприятию осуществлять ремонт, модернизацию и обновление основных средств в необходимом объёме», – уточнили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Ранее в Министерстве транспорта России заявили, что метрополитен работает в убыток во всех регионах, кроме Москвы.
«И никакой город, кроме одного, это дело не тянет. В Санкт-Петербурге на сегодняшний день метро убыточно», – сообщал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.
Напомним, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал заявление Алафинова об убыточности метрополитена.
Эмиль Фукс
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