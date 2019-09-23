Новосибирцы трижды вызывали спасателей из-за разбитого градусника

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Сразу три сообщения за сутки поступили спасателям МАСС от новосибирцев, которые разбили градусники; жители боялись отравиться парами ртути.

Повреждённые ртутные градусники стали поводами для обращения новосибирцев за помощью к профессиональным спасателям. За день экипажи МАСС дважды выезжали по звонкам напуганных жителей. Об этом сообщается в группе спасателей в социальной сети "ВКонтакте".

Два вызова поступили из Октябрьского и Дзержинского районов Новосибирска, где в квартирах были разбиты термометры.

"Провели замеры концентрации паров ртути — предельно допустимая концентрация не превышена", — отчитались в службе.

Зато в Центральном районе всё прошло не так благополучно. Из-за разбитого градусника ПДК паров ртути оказалась в 11 раз выше нормы. Спасатели дали рекомендации хозяевам квартиры по устранению последствий.

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