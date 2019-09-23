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Новосибирцы трижды вызывали спасателей из-за разбитого градусника

Рубрика: проиcшествия

24.10.2019 07:20

ФОТО PIXABAY.COM

Сразу три сообщения за сутки поступили спасателям МАСС от новосибирцев, которые разбили градусники; жители боялись отравиться парами ртути.

Повреждённые ртутные градусники стали поводами для обращения новосибирцев за помощью к профессиональным спасателям. За день экипажи МАСС дважды выезжали по звонкам напуганных жителей. Об этом сообщается в группе спасателей в социальной сети "ВКонтакте".

Два вызова поступили из Октябрьского и  Дзержинского районов Новосибирска, где в квартирах были разбиты термометры. 

"Провели замеры концентрации паров ртути — предельно допустимая концентрация не превышена", — отчитались в службе. 

Зато в Центральном районе  всё прошло не так благополучно. Из-за разбитого градусника ПДК паров ртути оказалась в 11 раз выше нормы. Спасатели дали рекомендации хозяевам квартиры по устранению последствий.

Ранее Сиб.фм писал, как спасатели МАСС вызволили малыша из заблокированного авто. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область спасатели МАСС

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сегодня 07:45 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы трижды вызывали спасателей из-за разбитого градусника

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Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как подобрать корм своему котёнку

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 24 октября

сегодня 06:01 Афиша 0 Коммент.

Топ-5 самых кассовых российских фильмов

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Видео: вскрыли сейф с золотом на месте трагедии в Красноярске

вчера 22:46 Общество 0 Коммент.

Медведь задрал охотника в Кузбассе

вчера 22:13 Хроника 0 Коммент.

Банда новосибирцев потрошила квартиры пенсионеров в соседнем регионе

вчера 21:34 Хроника 0 Коммент.

Подростка с рюкзаком пятый день ищут в Новосибирске

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Годовалая девочка в Новосибирске оказалась одна в квартире за заблокированной дверью

вчера 20:35 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти просят жителей оценить их работу

вчера 19:53 Общество 0 Коммент.

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

вчера 18:52 Общество 0 Коммент.

Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

вчера 17:23 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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