Очистные для ливневых стоков обойдутся аэропорту Толмачёво в миллиард рублей

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АЭРОПОРТА ТОЛМАЧЁВО

Рядом с аэропортом Толмачёво выкопали котлован глубиной восемь метров; вскоре здесь появится резервуар для очистки сточных вод.

Строительство аккумулирующего резервуара для сточных вод идёт рядом с аэропортом Толмачево. Сейчас на месте работ выкопан котлован глубиной 8 метров со сторонами 40 на 40 метров, которые укрепят с помощью железобетонного каркаса. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Там уточнили, что строительство объекта ведётся в рамках работ по реконструкции привокзальной площади.

«Рабочая ёмкость резервуара равна максимальному суточному объёму дождевых сточных вод с коэффициентом запаса. Планируется, что сооружение из монолитного железобетона будет иметь размеры 35 на 30 метров, а его высота составит 4,5 метра», – отметили в пресс-службе.

Система очистных сооружений будет аккумулировать ливневые сточные воды, контролировать их расход, подачу на очистные сооружения и отвод очищенных стоков в разрешённые выпуски.

Работы по строительству очистных сооружений ведёт нижегородская компания ООО «ЛМС» – сдать готовый объект специалисты должны до конца года. Стоимость контракта составила более 1,1 миллиарда рублей.

Напомним, в октябре стало известно, что отходы аэропорта Толмачёво льются в речку Власиху.