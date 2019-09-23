Подростка с рюкзаком пятый день ищут в Новосибирске

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Подростка с рюкзаком пятый день ищут в НовосибирскеРубрика: общество, проиcшествия
23.10.2019 21:01
фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"
Молодой человек ушёл из дома 18 октября; с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Поисковый отряд “Лиза Алерт” объявил в розыск 17-летнего Виталия Аникина, который 18 октября ушёл из дома в Заельцовском районе Новосибирска. В тот день его видели в последний раз.
В момент пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, синий форменный пиджак, чёрные брюки, синюю рубашку и черную шапку с помпоном. При себе Виталий Аникин имел рюкзак.
Приметы Виталия Аникина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные.
Если вам что-то известно о местонахождении Виталия Аникина, просят сообщить по номеру 112 или 8-800-700-54-56.
Напомним, в Бердске продолжаются поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина.
Татьяна Картавых
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