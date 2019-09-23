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Подростка с рюкзаком пятый день ищут в Новосибирске

Рубрика: общество, проиcшествия

23.10.2019 21:01

фото со страницы группы "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте"

Молодой человек ушёл из дома 18 октября; с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. 

Поисковый отряд “Лиза Алерт” объявил в розыск 17-летнего Виталия Аникина, который 18 октября ушёл из дома в Заельцовском районе Новосибирска. В тот день его видели в последний раз. 

В момент пропажи молодой человек был одет в чёрную куртку, синий форменный пиджак, чёрные брюки, синюю рубашку и черную шапку с помпоном. При себе Виталий Аникин имел рюкзак. 

Приметы Виталия Аникина: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зелёные. 

Если вам что-то известно о местонахождении Виталия Аникина, просят сообщить по номеру 112 или 8-800-700-54-56. 

Напомним, в Бердске продолжаются поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилина. 

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Новосибирская область Лиза Алерт

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Предложить новость

Медведь задрал охотника в Кузбассе

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Банда новосибирцев потрошила квартиры пенсионеров в соседнем регионе

сегодня 21:34 Хроника 0 Коммент.

Подростка с рюкзаком пятый день ищут в Новосибирске

сегодня 21:01 Общество 0 Коммент.

Годовалая девочка в Новосибирске оказалась одна в квартире за заблокированной дверью

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сегодня 19:53 Общество 0 Коммент.

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке

сегодня 18:55 Общество 0 Коммент.

Депутат новосибирского парламента умер после тяжёлой болезни

сегодня 18:52 Общество 0 Коммент.

Минстрой региона исполнит поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев в Новосибирске

сегодня 18:50 Общество 0 Коммент.

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в Новосибирской области закатали в асфальт дорогу до Зюзи

сегодня 17:32 Общество 0 Коммент.

Шкаф упал на воспитанников в детском саду Новосибирска

сегодня 17:23 Хроника 0 Коммент.

Родители осуждённого за драку фанатов «Сибири» с красноярцами добились апелляции в Новосибирске

сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

Сломавшийся трамвай заблокировал движение в Новосибирске

сегодня 16:45 Общество 0 Коммент.

«Бешеная табуретка» прокатилась по дорогам Новосибирска

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирскому метрополитену не хватает денег на ремонт вагонов

сегодня 16:22 Общество 0 Коммент.

«Утопили "Бригантину"»: создатель бассейна для детей-инвалидов попал в суд за лишние премии

сегодня 16:09 Общество 0 Коммент.

Креативные поделки из тыквы примет Новосибирский зоопарк

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирск не попал в топ-10 российских городов по количеству иномарок

сегодня 15:32 Общество 0 Коммент.

Сбитую в Новосибирске школьницу перевели в реанимацию

сегодня 15:17 Хроника 0 Коммент.

«Асисяй, это Новосибирск»: почему клоуны Славы Полунина накинули петлю себе на шею

сегодня 15:01 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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