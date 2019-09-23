Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег

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Новосибирцы попрощались с солнечными днями; снегопада не ожидается, но дождь будет замерзать.

В четверг, 24 октября, жителям Новосибирска следует одеваться теплее — синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов днём, ночью может похолодать до градусов.

Ветер ожидается юго-западный, возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Влажность воздуха днём 65%, к вечеру может достигнуть 87%.