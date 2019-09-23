Лента новостейПредложить новость
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снегРубрика: общество
24.10.2019 07:01
Фото Pixabay
Новосибирцы попрощались с солнечными днями; снегопада не ожидается, но дождь будет замерзать.
В четверг, 24 октября, жителям Новосибирска следует одеваться теплее — синоптики обещают мокрый снег. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов днём, ночью может похолодать до градусов.
Ветер ожидается юго-западный, возможны порывы до 12-14 метров в секунду. Влажность воздуха днём 65%, к вечеру может достигнуть 87%.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Талантливых детей ищут в Новосибирске тренеры хореографической академии Бориса Эйфмана
Погода в Новосибирске на 24 октября: нет солнца, зато есть мокрый снег
Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное