«Поймаю и разорву!»: у собаки украли куртку в Новосибирске

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«Поймаю и разорву!»: у собаки украли куртку в НовосибирскеРубрика: общество
23.10.2019 16:51
фото из группы «На ОбьГЭСе Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Жительница ОбьГЭСа пожаловалась на кражу одежды у своего питомца; хозяйка угрожает воришке расправой.
У собаки украли куртку в районе ОбьГЭСа в Новосибирске. Об этом хозяйка рассказала в сообществе «На ОбьГЭСе Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина считает, что её собачку обокрали, пока сама она была в магазине.
«Поймаю — плохо будет той собаке двуногой, что на улице с моей собачки в районе Часовой сняла куртку!!! Подпустит к себе только знакомого!!! Допускаю возможность что её могли сдернуть собаки. Но если это сделал кто то и решил одеть свою собачку за мой счёт, лучше выбросите снимите! Куртка в одном экземпляре!!! Поймаю собаку в этом костюме, разорву хозяина!!!» – описывает ситуацию хозяйка пострадавшей собаки. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Однако не все жители района поддержали девушку. Кто-то считает, что она сама виновата в случившемся.
«Вот реально, нафиг заводить собаку если не смотрите за собакой, самовыгул это считается бездомная собака, и к тому же это получается собака нафиг не нужна вам, так как само выгул, это ай погуляет сама, придут, собьют, новую заведу, к собаке нужно уделять время, и смотреть за ней, а не так как вы, и сами говорите что сняли куртку, да возможно сняли но это вы не уследили, вы не взяли с собой её, а щас орете», – пишет комментатор.
Как рассказала девушка Сиб.фм, сейчас идут активные поиски подозреваемых. По её словам, уже «есть некоторая информация». От других комментариев хозяйка собаки отказалась.
Напомним, 18 октября стало известно, что избитую в Новокузнецке собаку везут в Новосибирск для лечения.
Эмиль Фукс
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